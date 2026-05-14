Названы рискованные двигатели на городских авто с пробегом

Двигатель 0.9 TwinAir Turbo. Фото: Fiat

Выбор компактного автомобиля для города часто базируется на желании сэкономить на топливе и обслуживании. Однако современные малолитражные двигатели часто оказываются сложными и дорогими в ремонте из-за конструктивных просчетов. Так как мода на уменьшение объема привела к появлению уязвимых узлов, покупателям стоит быть бдительными при выборе подержанных моделей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Технологические ловушки

Современные турбированные агрегаты малой вместимости должны были стать легче и эффективнее классических аналогов. На практике их сложность оборачивается высокими затратами на восстановление турбокомпрессоров и систем управления клапанами. Часто реальное потребление топлива в городских пробках превышает паспортные данные, что нивелирует главное преимущество концепции "даунсайзинг".

Двухцилиндровый Fiat 0.9 TwinAir стал примером интересного, но рискованного инженерного решения. Основная проблема заключается в системе MultiAir, которая выходит из строя из-за слишком длинных интервалов замены масла. Так как производитель рекомендовал сервис каждые 30 000 км, многие подержанные двигатели страдают от чрезмерного износа и высокого аппетита к смазочным материалам.

Конструктивные недостатки

Двигатель 1.2 PureTech PSA использует нетипичное решение с ремнем ГРМ, работающим непосредственно в масляной ванне. Со временем материал ремня деградирует, а его частицы забивают каналы системы смазки, что ведет к масляному голоданию. Чтобы избежать катастрофических последствий, специалисты советуют проводить замену каждые 60 000 км вместо регламентных сроков.

Агрегат Renault 1.2 TCe также отличился склонностью к большому расходу масла, что приводит к ускоренному износу всего железа. Похожие проблемы имеют двигатели 1.6 серии Prince, разработанные совместно с BMW, где водители жалуются на растяжение цепей ГРМ и накопление нагара. Эти моторы, которые устанавливались на Mini и Peugeot, требуют постоянного внимания и недешевого сервиса.

Надежные альтернативы

Сложность часто ведет к поломкам, поэтому опытные водители снова обращают внимание на проверенные временем атмосферные конструкции. Двигатели Fiat 1.2 и Renault 1.6 16V не демонстрируют взрывной мощности в 120 л.с., но предлагают прогнозируемый ресурс. Японские агрегаты Toyota VVT-i также остаются эталоном выносливости для городской эксплуатации.

В концерне Volkswagen вместо проблемных TSI ранних серий EA111 лучше выбирать более новые моторы 1.0 MPI или TSI семейства EA211. Хотя они имеют меньшее количество цилиндров, их конструкция оказалась значительно надежнее предшественников. В конце концов, именно простота остается ключевым критерием для тех, кто стремится минимизировать эксплуатационные расходы в 2026 году.

