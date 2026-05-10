Этот двигатель способен работать на бензине и дизеле одновременно

Топливная колонка с дизелем и бензином.

Ученые разработали уникальный двигатель, способный одновременно потреблять бензин и дизельное топливо для достижения максимальной эффективности. Технология RCCI позволяет значительно снизить расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Это решение может стать альтернативой полной электрификации для водителей, которые еще не готовы к переходу на электромобили.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Эффективность технологии

Бензиновые двигатели обычно превращают в полезную мощность лишь 30-40% энергии топлива, тогда как дизельные агрегаты достигают показателя 45-50%. Новый концепт реактивного зажигания с контролируемым сжатием демонстрирует потрясающий результат в 60%. Такой скачок в производительности позволяет значительно экономить на заправке в условиях постоянного роста цен на энергоносители.

Пока владельцы электрокаров пользуются преимуществами низкого расхода, остальные автомобилисты вынуждены значительно переплачивать за литр бензина. Двигатель RCCI предлагает путь к существенному уменьшению финансовой нагрузки, поскольку демонстрирует высокую топливную экономичность.

Принцип работы

Механизм работы концептуального агрегата начинается как у стандартного бензинового двигателя, где воздух смешивается с топливом в камере сгорания. На определенном этапе цикла к смеси добавляется дизельное топливо, создавая сложную комбинацию газов и жидкостей. Перед самым моментом зажигания поршень впрыскивает еще небольшую порцию дизеля для инициации процесса.

Такая последовательность действий заставляет сначала вспыхнуть смесь дизеля и газа, что в свою очередь провоцирует зажигание остатка бензина. Результатом является не только высокая мощность, но и значительно более чистый выхлоп с меньшим содержанием токсичных веществ. Реализация замысла в серийном производстве потребует от водителей использования двух различных топливных пистолетов на заправках.

Двигатель RCCI пока существует преимущественно в лабораторных условиях Университета Висконсин-Мэдисон. Несмотря на свое теоретическое совершенство, он является лишь одним из многих направлений развития современного автопрома.

