Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Этот двигатель способен работать на бензине и дизеле одновременно

Этот двигатель способен работать на бензине и дизеле одновременно

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 14:20
Этот двигатель способен работать на бензине и дизеле одновременно
Топливная колонка с дизелем и бензином. Фото: magnific.com

Ученые разработали уникальный двигатель, способный одновременно потреблять бензин и дизельное топливо для достижения максимальной эффективности. Технология RCCI позволяет значительно снизить расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Это решение может стать альтернативой полной электрификации для водителей, которые еще не готовы к переходу на электромобили.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Эффективность технологии

Бензиновые двигатели обычно превращают в полезную мощность лишь 30-40% энергии топлива, тогда как дизельные агрегаты достигают показателя 45-50%. Новый концепт реактивного зажигания с контролируемым сжатием демонстрирует потрясающий результат в 60%. Такой скачок в производительности позволяет значительно экономить на заправке в условиях постоянного роста цен на энергоносители.

Пока владельцы электрокаров пользуются преимуществами низкого расхода, остальные автомобилисты вынуждены значительно переплачивать за литр бензина. Двигатель RCCI предлагает путь к существенному уменьшению финансовой нагрузки, поскольку демонстрирует высокую топливную экономичность.

Принцип работы

Механизм работы концептуального агрегата начинается как у стандартного бензинового двигателя, где воздух смешивается с топливом в камере сгорания. На определенном этапе цикла к смеси добавляется дизельное топливо, создавая сложную комбинацию газов и жидкостей. Перед самым моментом зажигания поршень впрыскивает еще небольшую порцию дизеля для инициации процесса.

Читайте также:

Такая последовательность действий заставляет сначала вспыхнуть смесь дизеля и газа, что в свою очередь провоцирует зажигание остатка бензина. Результатом является не только высокая мощность, но и значительно более чистый выхлоп с меньшим содержанием токсичных веществ. Реализация замысла в серийном производстве потребует от водителей использования двух различных топливных пистолетов на заправках.

Двигатель RCCI пока существует преимущественно в лабораторных условиях Университета Висконсин-Мэдисон. Несмотря на свое теоретическое совершенство, он является лишь одним из многих направлений развития современного автопрома.

Ранее Новини.LIVE писали, о двигателях Mazda, от которых стоит держаться подальше. В истории компании случались неудачные инженерные решения, которые приводили к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Также механики назвали неубиваемые двигатели авто с пробегом. Выбор правильного мотора на вторичном рынке позволяет значительно сэкономить на ремонте и обеспечить стабильную эксплуатацию машины в течение многих лет.

бензин авто ученые автомобиль дизтопливо Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации