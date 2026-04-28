Вечные дизельные двигатели на машинах с пробегом

Audi A4 2015 года с двигателем 2.0 TDI. Фото: carmagazine.co.uk

Несмотря на прогнозы, рынок подержанных дизельных автомобилей в 2026 году до сих пор жив. Несмотря на глобальный переход на гибридные технологии, проверенные временем дизели остаются фаворитами для длительных поездок благодаря низкому расходу топлива и большому ресурсу. При надлежащем обслуживании лучшие из них способны преодолевать дистанции более 500 000 км без капитального ремонта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Рынок подержанных

Дизельные двигатели сохраняют присутствие в сегменте подержанных машин, особенно среди кроссоверов и премиальных моделей. Высокая автономность позволяет преодолевать более 1000 км на одном баке, что делает этот тип топлива незаменимым для путешествий по трассам.

При умеренном стиле вождения современные дизели потребляют всего 4-5 л/100 км. Подержанные авто возрастом 10-20 лет предлагают мощность и крутящий момент на уровне 300-400 Нм. Основные узлы и навесное оборудование таких двигателей обычно требуют внимания только после пробега 250 000-300 000 км, требуя замены отдельных компонентов.

Немецкая надежность

Легендарный двигатель 2.0 TDI от концерна VAG является одним из самых распространенных на европейском рынке. Он устанавливается на широкий спектр моделей от компактных хэтчбеков до представительских седанов и кроссоверов Audi, Skoda и Volkswagen. Наиболее удачной версией считается модификация с системой впрыска Common Rail, появившаяся после 2008 года.

Версии с маркировкой CR избавились от болезней ранних образцов и демонстрируют высокую выносливость. При регулярной замене масла каждые 10 000-15 000 км такие моторы легко проходят 400 000-500 000 км. Самым сложным в обслуживании остается вариант с двойным турбонаддувом мощностью 240 л.с., который требует наибольших затрат на эксплуатацию.

Французский стандарт

Двигатель 2.0 dCi разработки Renault и Nissan получил высокие оценки от экспертов за свою прочность и динамику. Благодаря чугунному блоку и надежной цепи ГРМ этот агрегат стал основой для многих популярных кроссоверов. Ресурс топливной системы обычно превышает 250 000 км без необходимости вмешательства при условии использования качественного топлива.

Другим эталонным образцом является французский 2.0 HDI от группы PSA, который считается одним из лучших в своем классе. Его конструкция настолько удачна, что двигатель использовали в своих моделях Ford, Volvo и Suzuki. Даже с современными системами очистки выхлопа эти моторы остаются относительно простыми в обслуживании и хорошо знакомыми механикам.

Другие фавориты

Среди других выносливых агрегатов выделяется итальянский 2.0 MultiJet, встречающийся в автомобилях Fiat, Alfa Romeo и Opel. Также хорошую репутацию имеет корейский 2.0 CRDi, который устанавливается на большинство моделей Hyundai и Kia последнего десятилетия. Не менее надежным является немецкий 2.1 CDI от Mercedes-Benz, который долго устанавливался на модели разных классов.

Современные дизели последних 15 лет выпуска имеют сложное дополнительное оборудование в виде сажевых фильтров и систем AdBlue. Однако эти компоненты не становятся препятствием для долголетия двигателя при частом движении по автомагистралям. Для городской эксплуатации такие моторы подходят меньше из-за риска быстрого засорения систем экологического контроля на малых оборотах.

