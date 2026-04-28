Вічні дизельні двигуни на машинах з пробігом

Audi A4 2015 року з двигуном 2.0 TDI. Фото: carmagazine.co.uk

Попри прогнози, ринок вживаних дизельних автомобілів у 2026 році досі живий. Попри глобальний перехід на гібридні технології, перевірені часом дизелі залишаються фаворитами для тривалих поїздок завдяки низькій витраті пального та великому ресурсу. При належному обслуговуванні кращі з них здатні долати дистанції понад 500 000 км без капітального ремонту.

Ринок вживаних

Дизельні двигуни зберігають присутність в сегменті вживаних машин, особливо серед кросоверів та преміальних моделей. Висока автономність дозволяє долати понад 1000 км на одному баку, що робить цей тип пального незамінним для подорожей трасами.

При помірному стилі водіння сучасні дизелі споживають лише 4-5 л/100 км. Вживані авто віком 10-20 років пропонують потужність та крутний момент на рівні 300-400 Нм. Основні вузли та навісне обладнання таких двигунів зазвичай вимагають уваги лише після пробігу 250 000-300 000 км, потребуючи заміни окремих компонентів.

Німецька надійність

Легендарний двигун 2.0 TDI від концерну VAG є одним із найпоширеніших на європейському ринку. Він встановлюється на широкий спектр моделей від компактних хетчбеків до представницьких седанів та кросоверів Audi, Skoda та Volkswagen. Найбільш вдалою версією вважається модифікація з системою впорскування Common Rail, що з'явилася після 2008 року.

Версії з маркуванням CR позбулися хвороб ранніх зразків та демонструють високу витривалість. При регулярній заміні оливи кожні 10 000-15 000 км такі мотори легко проходять 400 000-500 000 км. Найскладнішим в обслуговуванні залишається варіант з подвійним турбонаддувом потужністю 240 к.с., який вимагає найбільших витрат на експлуатацію.

Французький стандарт

Двигун 2.0 dCi розробки Renault та Nissan отримав високі оцінки від експертів за свою міцність та динаміку. Завдяки чавунному блоку та надійному ланцюгу ГРМ цей агрегат став основою для багатьох популярних кросоверів. Ресурс паливної системи зазвичай перевищує 250 000 км без необхідності втручання за умови використання якісного пального.

Іншим еталонним зразком є французький 2.0 HDI від групи PSA, який вважається одним з найкращих у своєму класі. Його конструкція настільки вдала, що двигун використовували у своїх моделях Ford, Volvo та Suzuki. Навіть з сучасними системами очищення вихлопу ці мотори залишаються відносно простими в обслуговуванні та добре знайомими механікам.

Інші фаворити

Серед інших витривалих агрегатів виділяється італійський 2.0 MultiJet, що зустрічається в автомобілях Fiat, Alfa Romeo та Opel. Також гарну репутацію має корейський 2.0 CRDi, який встановлюється на більшість моделей Hyundai та Kia останнього десятиліття. Не менш надійним є німецький 2.1 CDI від Mercedes-Benz, що довго встановлювався на моделі різних класів.

Сучасні дизелі останніх 15 років випуску мають складне додаткове обладнання у вигляді сажових фільтрів та систем AdBlue. Проте ці компоненти не стають перешкодою для довголіття двигуна при частому русі автомагістралями. Для міської експлуатації такі мотори підходять менше через ризик швидкого засмічення систем екологічного контролю на малих обертах.

