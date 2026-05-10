Цей двигун здатен працювати на бензині та дизелі одночасно

Паливна колонка з дизелем та бензином. Фото: magnific.com

Науковці розробили унікальний двигун, здатний одночасно споживати бензин та дизельне пальне для досягнення максимальної ефективності. Технологія RCCI дозволяє значно знизити витрати пального та кількість шкідливих викидів в атмосферу. Це рішення може стати альтернативою повній електрифікації для водіїв, які ще не готові до переходу на електромобілі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Ефективність технології

Бензинові двигуни зазвичай перетворюють на корисну потужність лише 30-40% енергії пального, тоді як дизельні агрегати досягають показника 45-50%. Новий концепт реактивного запалювання з контрольованим стисненням демонструє приголомшливий результат у 60%. Такий стрибок у продуктивності дозволяє значно економити на заправці в умовах постійного зростання цін на енергоносії.

Поки власники електрокарів користуються перевагами низьких витрат, решта автомобілістів змушена значно переплачувати за літр бензину. Двигун RCCI пропонує шлях до суттєвого зменшення фінансового навантаження, позаяк демонструє високу паливну економічність.

Принцип роботи

Механізм роботи концептуального агрегату починається як у стандартного бензинового двигуна, де повітря змішується з пальним у камері згоряння. На певному етапі циклу до суміші додається дизельне пальне, створюючи складну комбінацію газів та рідин. Перед самим моментом запалювання поршень впорскує ще невелику порцію дизелю для ініціації процесу.

Така послідовність дій змушує спочатку спалахнути суміш дизелю та газу, що своєю чергою провокує запалювання залишку бензину. Результатом є не лише вища потужність, а й значно чистіший вихлоп з меншим вмістом токсичних речовин. Реалізація задуму в серійному виробництві вимагатиме від водіїв використання двох різних паливних пістолетів на заправках.

Двигун RCCI наразі існує переважно у лабораторних умовах Університету Вісконсін-Медісон. Попри свою теоретичну досконалість, він є лише одним з багатьох напрямків розвитку сучасного автопрому.

