Список проблемних двигунів: які авто з пробігом не варто купувати

Двигун BMW B38. Фото: bmwblog.com

Купівля вживаного автомобіля завжди пов'язана з ризиком натрапити на приховані технічні дефекти силового агрегату. На вторинному ринку часто трапляються дизельні та бензинові двигуни, здатні спустошити гаманець власника вже після 100 000 км пробігу. Навіть авторитетні автоконцерни припускаються помилок під час проєктування та збирання своїх моторів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Бензиновий ризик

У категорії проблемних бензинових силових установок опинився цілий ряд популярних агрегатів. Трициліндровий 1,2-літровий B38 від BMW розчарував власників Mini та BMW Series 1 люфтом колінчастого вала, який з'являється вже через 20 тис. км.

4-циліндровий 2-літровий N20 від цього ж німецького бренду на пробігах до 60 000 км розтягує ланцюг ГРМ і заклинює через обрив ланцюга оливної помпи, а потужні рядні шістки N54 і N55 на седанах BMW 335i та кросоверах BMW X5 лякають дорогими форсунками, зносом турбін та провертанням шатунних вкладишів.

Компанія Ford створила складний 1.0 EcoBoost для моделей Ford Fiesta та Focus, де ремінь ГРМ працює безпосередньо в оливній ванні. З часом гума ременя розшаровується, забиває оливоприймач і призводить до масляного голодування мотора, а найменший витік антифризу викликає тріщини в головці блоку циліндрів.

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У концерну Volkswagen мотори 1.8 та 2.0 TSI серії EA888 на Audi A4 чи Skoda Octavia запам'яталися катастрофічним масложором понад 1 л на 1000 км через тонкі кільця, а молодші мотори 1.2 та 1.4 TSI до 2015 року випуску розтягували ланцюг ГРМ ще до долання позначки в 100 000 км.

Французький 1,2-літровий TCe від Renault, який встановлювали на Renault Duster та Nissan Qashqai, відзначився не лише гігантською витратою мастила, а й розтягуванням ланцюга ГРМ та потраплянням бензину в картер.

Мотори 1.4 Turbo на Opel Astra та Insignia регулярно вимагають заміни клапанної кришки через поломку системи вентиляції картера та передчасно знищують двомасовий маховик.

Інноваційний мотор 1.4 MultiAir від Fiat для хетчбеків Alfa Romeo та кросоверів Jeep виходить з ладу через поломку дорогого гідравлічного модуля клапанів.

Корейський 1.6 GDI від Hyundai та Kia підводить власників Kia Sportage та Hyundai i30 провертанням вкладишів колінвала вже на 80 000 км через чутливість до якості мастила.

Складні дизелі

Серед дизельних силових агрегатів чимало клопоту завдають екологічні системи та передчасний знос рухомих деталей. Японський мотор 2.2 SkyActiv-D на кросоверах Mazda CX-5 часто розріджує мастило дизельним пальним під час активного випалювання сажового фільтра DPF. Це призводить до стирання розподільчих валів, металева стружка від яких забиває оливоприймач і повністю знищує турбіну разом з блоком циліндрів.

В німецьких турбодизелях 1.6 та 2.0 TDI серії EA189 від Volkswagen після заводського оновлення програмного забезпечення почали масово виходити з ладу клапани EGR та турбіни.

5-циліндровий дизель 2.0 D від Volvo на моделях Volvo XC60 та S60 має критичне слабке місце: при зносі або обриві ременя генератора його залишки затягує під кожух ременя ГРМ, що гарантує загинання клапанів та дорогий капітальний ремонт.

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