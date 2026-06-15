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Главная Авто Самые популярные городские автомобили в 2026 году

Самые популярные городские автомобили в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 15:45
Самые популярные городские автомобили в 2026 году
Toyota Yaris 2026 года. Фото: carmagazine.co.uk

Современные городские условия заставляют водителей все чаще выбирать компактные автомобили длиной около четырех метров. Эксперты составили глобальный рейтинг продаж таких машин по итогам первых месяцев 2026 года. Мировой рынок демонстрирует существенные изменения в предпочтениях покупателей и смену многолетних лидеров. Некоторые бюджетные модели показали стремительный взлет, тогда как бывшие фавориты потеряли свои позиции.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Focus2Move.

Японские марки

Главным автомобильным бестселлером в компактном сегменте остается Toyota Yaris. Несмотря на падение продаж на 11,1%, эта модель удерживает первую строчку с долей мирового рынка 3,8%. Японский бренд продолжает привлекать покупателей благодаря своей надежности и топливной экономичности.

Еще один представитель японского автопрома Nissan Kicks продемонстрировал отличный результат. Автомобиль поднялся сразу на четыре позиции вверх и занял третье место в мировом рейтинге. Продажи модели просели лишь на минимальные 0,3%.

Европейские компакты

Французский хэтчбек Renault Clio сумел улучшить свое положение и поднялся на одну ступеньку в рейтинге. Сейчас автомобиль занимает второе место с долей рынка 2,7%. За первые месяцы года продажи этой популярной модели выросли на 3,9%.

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Немецкий концерн Volkswagen удерживает позиции благодаря кроссоверу T-Roc, который остановился в шаге от подиума на четвертом месте. Легендарный хэтчбек Volkswagen Polo опустился на седьмую позицию из-за падения спроса на 12,7%. Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross замыкает первую девятку лидеров.

Стремительный взлет

Невероятный рывок в рейтинге совершил седан Maruti Dzire, который взлетел сразу на 13 позиций. Этот автомобиль продемонстрировал рекордный рост продаж на 33,9% и закрепился на пятом месте. Покупатели активно выбирают эту модель за удачное соотношение цены и практичности.

Индийская марка Tata также поразила результатами благодаря моделям Nexon на шестой строчке и Punch на восьмом месте. Последний кроссовер улучшил свой показатель на 12 позиций с ростом продаж на 28%. Топ-10 успешных городских автомобилей замыкает корейский кроссовер Hyundai Venue.

ТОП-10 городских авто

(январь-март 2026)

  1. Toyota Yaris
  2. Renault Clio
  3. Nissan Kicks
  4. Volkswagen T-Roc
  5. Maruti Dzire
  6. Tata Nexon
  7. Volkswagen Polo
  8. Tata Punch
  9. Volkswagen T-Cross
  10. Hyundai Venue

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рейтинг авто автомобиль Volkswagen Renault продажа авто Nissan Toyota Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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