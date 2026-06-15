Найпопулярніші міські автомобілі у 2026 році

Toyota Yaris 2026 року. Фото: carmagazine.co.uk

Сучасні міські умови змушують водіїв дедалі частіше обирати компактні автомобілі завдовжки близько чотирьох метрів. Експерти сформували глобальний рейтинг продажів таких машин за підсумками перших місяців 2026 року. Світовий ринок демонструє суттєві зміни у вподобаннях покупців та зміну багаторічних лідерів. Деякі бюджетні моделі показали стрімкий зліт, тоді як колишні фаворити втратили свої позиції.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Focus2Move.

Японські марки

Головним автомобільним бестселером у компактному сегменті залишається Toyota Yaris. Попри падіння продажів на 11,1% ця модель утримує першу сходинку з часткою світового ринку 3,8%. Японський бренд продовжує залучати покупців завдяки своїй надійності та паливній економічності.

Ще один представник японського автопрому Nissan Kicks продемонстрував відмінний результат. Автомобіль піднявся одразу на чотири позиції вгору та зайняв третє місце у світовому рейтингу. Продажі моделі просіли лише на мінімальні 0,3%.

Європейські компакти

Французький хетчбек Renault Clio зумів покращити своє становище та піднявся на одну сходинку у рейтингу. Зараз автомобіль посідає друге місце з ринковою часткою 2,7%. За перші місяці року продажі цієї популярної моделі зросли на 3,9%.

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Німецький концерн Volkswagen утримує позиції завдяки кросоверу T-Roc, який зупинився за крок до подіуму на четвертому місці. Легендарний хетчбек Volkswagen Polo опустився на сьому позицію через падіння попиту на 12,7%. Компактний кросовер Volkswagen T-Cross замикає першу дев'ятку лідерів.

Стрімкий зліт

Неймовірний ривок у рейтингу зробив седан Maruti Dzire, який злетів одразу на 13 позицій. Цей автомобіль продемонстрував рекордне зростання продажів на 33,9% та застовпив за собою п'яте місце. Покупці активно обирають модель за вдале співвідношення ціни та практичності.

Індійська марка Tata також вразила результатами завдяки моделям Nexon на шостій сходинці та Punch на восьмому місці. Останній кросовер покращив свій показник на 12 позицій з ростом продажів на 28%. Топ-10 успішних міських машин замикає корейський паркетник Hyundai Venue.

ТОП-10 міських авто

(січень-березень 2026)

Toyota Yaris Renault Clio Nissan Kicks Volkswagen T-Roc Maruti Dzire Tata Nexon Volkswagen Polo Tata Punch Volkswagen T-Cross Hyundai Venue

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