Чотири кращі авто для міста, створені для тривалого використання

Hyundai Elantra 2026 року. Фото: motortrend.com

Високі ціни на первинному автомобільному ринку змушують покупців ретельніше підходити до вибору транспортного засобу. Інвестиція в правильну компактну машину з низькими експлуатаційними витратами та перевіреною надійністю дозволяє суттєво зекономити бюджет у довгостроковій перспективі. На ринку існують моделі з бездоганною репутацією, які ідеально підходять для щоденних міських поїздок.

Надійний Civic

Модель Honda Civic відома своєю доступністю та низькими витратами на сервіс, які за перші 10 років експлуатації складають у середньому 5600 доларів, згідно з CarEdge. Завдяки паливній економічності, безпеці та якості збирання цей автомобіль стабільно утримує позиції серед найкращих компактних машин. Автомобільний експерт і засновник EVhype Роб Діллан зазначає, що японські двигуни здатні безпроблемно долати понад 300 000 км, перетворюючи модель на чудове капіталовкладення на кілька десятиліть.

Власник компанії German Car Depot Алан Гелфанд додає, що проста робота базових систем дозволяє власникам підтримувати доступні довгострокові витрати. Розрахунок конструкції на звичайні технології захищає від дорогих ремонтів, тому ці машини залишаються надійним щоденним транспортом навіть у процесі тривалого старіння.

Витривала Corolla

Іншим зразком витривалості є Toyota Corolla, витрати на обслуговування якої за перше десятиліття становлять близько 4400 доларів. Роб Діллан підкреслює, що модель недорога в утриманні, ефективна і має міцну збірку, яка дозволяє їздити дуже довго з мінімальною кількістю ремонтів.

За словами Алана Гелфанда, ця модель здатна подолати 400 000-480 000 км без проведення великих капітальних робіт. Автомобіль покладається на перевірені часом компоненти. Відсутність занадто складних систем гарантує душевний спокій власнику.

Практична Mazda3

Седан Mazda 3 часто залишається непоміченим, але він є дуже надійним та міцним міським варіантом. Витрати на сервіс за перші 10 років складають приблизно 5900 доларів. Алан Гелфанд називає автомобіль одним з найміцніших на дорогах сучасності.

Модель пропонує вдале поєднання електронних помічників, безпеки та комфорту за розумну вартість. Багато систем захисту доступні вже в початковій версії, а дорожчі комплектації отримують преміальні елементи оздоблення. Роб Діллан звертає увагу, що модель забезпечує чудову якість збірки без націнки за розкішний бренд.

Доступна Elantra

Компактний Hyundai Elantra замикає список витривалих машин з показником витрат на обслуговування близько 6300 доларів за перше десятиліття. Роб Діллан зазначає, що корейський виробник пропонує тривалу офіційну гарантію для повного спокою водіїв.

Автомобіль демонструє хорошу паливну економічність, тому власникам не доведеться надто часто турбуватися про АЗС під час щоденних міських справ чи тривалих подорожей.

