Четыре лучших авто для города, созданные для длительного использования

Hyundai Elantra 2026 года. Фото: motortrend.com

Высокие цены на первичном автомобильном рынке заставляют покупателей тщательнее подходить к выбору транспортного средства. Инвестиция в правильную компактную машину с низкими эксплуатационными расходами и проверенной надежностью позволяет существенно сэкономить бюджет в долгосрочной перспективе. На рынке существуют модели с безупречной репутацией, которые идеально подходят для ежедневных городских поездок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Надежный Civic

Модель Honda Civic известна своей доступностью и низкими затратами на сервис, которые за первые 10 лет эксплуатации составляют в среднем 5600 долларов, согласно CarEdge. Благодаря топливной экономичности, безопасности и качеству сборки этот автомобиль стабильно удерживает позиции среди лучших компактных машин. Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан отмечает, что японские двигатели способны беспроблемно преодолевать более 300 000 км, превращая модель в отличное капиталовложение на несколько десятилетий.

Владелец компании German Car Depot Алан Гелфанд добавляет, что простая работа базовых систем позволяет владельцам поддерживать доступные долгосрочные расходы. Расчет конструкции на обычные технологии защищает от дорогостоящих ремонтов, поэтому эти машины остаются надежным ежедневным транспортом даже в процессе длительного старения.

Выносливая Corolla

Другим образцом выносливости является Toyota Corolla, расходы на обслуживание которой за первое десятилетие составляют около 4400 долларов. Роб Диллан подчеркивает, что модель недорогая в содержании, эффективная и имеет прочную сборку, которая позволяет ездить очень долго с минимальным количеством ремонтов.

По словам Алана Гелфанда, эта модель способна преодолеть 400 000-480 000 км без проведения крупных капитальных работ. Автомобиль полагается на проверенные временем компоненты. Отсутствие слишком сложных систем гарантирует душевное спокойствие владельцу.

Практичная Mazda3

Седан Mazda 3 часто остается незамеченным, но он является очень надежным и прочным городским вариантом. Расходы на сервис за первые 10 лет составляют примерно 5900 долларов. Алан Гелфанд называет автомобиль одним из самых прочных на дорогах современности.

Модель предлагает удачное сочетание электронных помощников, безопасности и комфорта за разумную стоимость. Многие системы защиты доступны уже в начальной версии, а более дорогие комплектации получают премиальные элементы отделки. Роб Диллан обращает внимание, что модель обеспечивает превосходное качество сборки без наценки за роскошный бренд.

Доступная Elantra по доступной цене

Компактный Hyundai Elantra замыкает список выносливых машин с показателем расходов на обслуживание около 6300 долларов за первое десятилетие. Роб Диллан отмечает, что корейский производитель предлагает длительную официальную гарантию для полного спокойствия водителей.

Автомобиль демонстрирует хорошую топливную экономичность, поэтому владельцам не придется слишком часто беспокоиться об АЗС во время ежедневных городских дел или длительных путешествий.

