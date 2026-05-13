Самые надежные двигатели BMW на подержанных автомобилях

Двигатель BMW 3.0L Turbo B58 I6. Фото: BMW

Выбор надежного двигателя остается главным фактором при покупке баварского автомобиля. BMW и Mini заняли высокие позиции в рейтинге JD Power 2026 года благодаря совершенствованию традиционных рядных 6-цилиндровых агрегатов. Определенная часть старых моторов демонстрирует невероятную выносливость, тогда как некоторые современные разработки называют эталонными еще во время производства.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Старая школа

Двигатель M20 появился еще в 1977 году как более компактная альтернатива старшим агрегатам бренда. Этот рядный 6-цилиндровый мотор с чугунным блоком и алюминиевой головкой устанавливался на популярные модели 3 и 5 серий в течение почти двух десятилетий. Благодаря простоте конструкции и огромному каталогу запчастей он до сих пор считается одним из самых надежных вариантов для классических авто.

Наиболее сбалансированной версией называют вариант 2,3 л, хотя существуют модификации от 2 л до 2,7 л. Мотор славится своей плавностью работы, так как идеальный баланс шести цилиндров гасит лишние вибрации. Регулярная замена ремня ГРМ и контроль системы охлаждения позволяют этому агрегату работать десятилетиями без капитального вмешательства.

Дизельная мощь

Агрегат M57, представленный в 1998 году, многие специалисты называют лучшим дизелем современности. Он сочетает в себе огромный крутящий момент, экономичность и прочность конструкции. Двигатель объемом 3 л с турбонаддувом Garrett стал настоящим прорывом, предлагая мощность до 282 л.с. в поздних версиях с двойным турбо.

Особенность M57 заключается в системе впрыска Common Rail и последовательном наддуве, где малая турбина работает на низких оборотах, а большая включается на высоких. Хотя с возрастом могут возникать вопросы к топливным форсункам или свечам накаливания, сам блок остается чрезвычайно выносливым. Этот мотор часто выбирают для тюнинга и сложных технических проектов именно из-за его огромного ресурса.

Современная легенда

Двигатель B58, выпускаемый с 2015 года, уже успел стать легендарным благодаря уникальному сочетанию производительности и надежности. Это алюминиевый силовой агрегат объемом 3 л с одной турбиной twin-scroll, который неоднократно признавали одним из лучших в мире. Использование кованого коленвала и шатунов позволяет ему выдерживать экстремальные нагрузки даже без дополнительных модификаций.

Благодаря модульному дизайну B58 имеет много общих деталей с другими моторами марки, что упрощает поиск запчастей и обслуживание. Владельцы часто увеличивают его мощность свыше 600 л.с., однако даже в стандартном режиме двигатель демонстрирует образцовую долговечность. Вес агрегата составляет чуть более 136 кг, что положительно влияет на управляемость автомобиля и баланс шасси.

Советы покупателям

При выборе подержанного авто с дизелем M57 стоит обратить внимание на историю сервисного обслуживания и состояние подшипников турбокомпрессора.

В случае с более новым B58 важно убедиться, что предыдущий владелец не вносил несанкционированных изменений в настройки электроники.

Своевременный уход и использование качественных горюче-смазочных материалов позволяют этим моторам преодолевать более 480 000 км.

