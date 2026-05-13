Найнадійніші двигуни BMW на вживаних автомобілях

Двигун BMW 3.0L Turbo B58 I6. Фото: BMW

Вибір надійного двигуна залишається головним фактором при купівлі баварського автомобіля. BMW та Mini посіли високі позиції в рейтингу JD Power 2026 року завдяки вдосконаленню традиційних рядних 6-циліндрових агрегатів. Певна частина старих моторів демонструє неймовірну витривалість, тоді як деякі сучасні розробки називають еталонними ще під час виробництва.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Стара школа

Двигун M20 з’явився ще у 1977 році як компактніша альтернатива старшим агрегатам бренду. Цей рядний 6-циліндровий мотор з чавунним блоком та алюмінієвою головкою встановлювався на популярні моделі 3 та 5 серій протягом майже двох десятиліть. Завдяки простоті конструкції та величезному каталогу запчастин він досі вважається одним з найнадійніших варіантів для класичних авто.

Найбільш збалансованою версією називають варіант 2,3 л, хоча існують модифікації від 2 л до 2,7 л. Мотор славиться своєю плавністю роботи, позаяк ідеальний баланс шести циліндрів гасить зайві вібрації. Регулярна заміна ременя ГРМ та контроль системи охолодження дозволяють цьому агрегату працювати десятиліттями без капітального втручання.

Дизельна міць

Агрегат M57, представлений у 1998 році, багато фахівців називають кращим дизелем сучасності. Він поєднує в собі величезний крутний момент, економічність та міцність конструкції. Двигун об’ємом 3 л з турбонаддувом Garrett став справжнім проривом, пропонуючи потужність до 282 к.с. у пізніх версіях з подвійним турбо.

Особливість M57 полягає у системі впорскування Common Rail та послідовному наддуві, де мала турбіна працює на низьких обертах, а велика вмикається на високих. Хоча з віком можуть виникати питання до паливних форсунок або свічок розжарювання, сам блок залишається надзвичайно витривалим. Цей мотор часто обирають для тюнінгу та складних технічних проєктів саме через його величезний ресурс.

Сучасна легенда

Двигун B58, що випускається з 2015 року, вже встиг стати легендарним завдяки унікальному поєднанню продуктивності та надійності. Це алюмінієвий силовий агрегат об’ємом 3 л з однією турбіною twin-scroll, який неодноразово визнавали одним з найкращих у світі. Використання кованого колінвала та шатунів дозволяє йому витримувати екстремальні навантаження навіть без додаткових модифікацій.

Завдяки модульному дизайну B58 має багато спільних деталей з іншими моторами марки, що спрощує пошук запчастин та обслуговування. Власники часто збільшують його потужність понад 600 к.с., проте навіть у стандартному режимі двигун демонструє зразкову довговічність. Вага агрегату складає трохи більш як 136 кг, що позитивно впливає на керованість автомобіля та баланс шасі.

Поради покупцям

При виборі вживаного авто з дизелем M57 варто звернути увагу на історію сервісного обслуговування та стан підшипників турбокомпресора.

У випадку з новішим B58 важливо переконатися, що попередній власник не вносив несанкціонованих змін у налаштування електроніки.

Своєчасний догляд та використання якісних пально-мастильних матеріалів дозволяють цим моторам долати понад 480 000 км.

