Легендарные турбомоторы: девять самых надежных двигателей авто

Двигатель Volkswagen EA888. Фото: wikimedia.org

Турбонаддув позволяет добиться высокой мощности при относительно небольшом рабочем объеме без ущерба для экологичности. Современные технологии помогли избавиться от старых детских болезней и сделать турбированные двигатели чрезвычайно выносливыми. Благодаря правильному обслуживанию лучшие силовые агрегаты способны преодолевать сотни тысяч километров пробега без капитального ремонта. Эксперты выделили девять легендарных турбомоторов с самым высоким уровнем надежности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Японские четверки

Японский 2-литровый двигатель Honda K20C1 с системой i-VTEC появился на горячем хэтчбеке Civic Type R в 2015 году. Алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и кованым коленчатым валом выдерживает огромные нагрузки при активной езде. При условии своевременной замены качественного масла этот агрегат легко преодолевает отметку в 240 000 км пробега.

Двигатель Subaru EJ20 Turbo впервые появился на седане Legacy RS в 1989 году, а позже стал сердцем модели Impreza WRX. Опозитная архитектура позволила обойтись без балансирных валов, а облегчённый алюминиевый блок обеспечил быструю отдачу мощности. Производитель полностью устранил старые проблемы с прокладками ГБЦ, превратив этот двигатель в настоящего долгожителя.

Немецкий автопром

4,4-литровый битурбированный V8 с индексом BMW S63 появился в 2011 году на заряженных кроссоверах X5 M и X6 M. Инженеры баварского бренда разместили турбокомпрессоры внутри развала блока цилиндров для лучшего охлаждения и быстрого отклика на педаль газа. Этот двигатель оказался значительно надежнее своего предшественника N63 и без проблем служит долгие годы при сохранении заводских настроек.

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5-цилиндровый 2,5-литровый турбодвигатель Audi TFSI неоднократно становился лауреатом престижной премии International Engine of the Year (Международный двигатель года). Компактный алюминиевый блок массой всего 160 кг получил систему прямого впрыска и регулировки подъема клапанов AVS. Двигатель сочетает низкий расход топлива с высокой прочностью конструктивных элементов.

2-литровый силовой агрегат Volkswagen EA888 прошел несколько этапов модернизации и стал основным для моделей Golf GTI и Golf R. Производитель применил усиленную головку блока цилиндров, кованые шатуны и цепной привод ГРМ. Продуманное тепловое управление выпускным коллектором делает этот двигатель одним из самых прочных на рынке.

Американские турбины

3,5-литровый Ford V6 EcoBoost с двумя турбинами устанавливается на пикапы F-150, седаны Taurus и полноразмерные внедорожники. Второе поколение этого двигателя получило комбинированный впрыск топлива и электронное управление выпускными клапанами турбин. При соблюдении регламента технического обслуживания этот выносливый агрегат обеспечивает высокую тягу и без проблем проходит более 320 000 км.

Этот двигатель зарекомендовал себя как один из самых универсальных в линейке производителя. Его используют как на массивных рабочих пикапах, так и на гражданских кроссоверах, где требуется сочетание мощности и экономичности.

Культовые шестерки

Японский 3-литровый 6-цилиндровый двигатель Toyota 2JZ-GTE обрёл мировую славу благодаря культовому спортивному купе Supra. Закрытый чугунный блок, кованый коленчатый вал и трехслойная стальная прокладка ГБЦ обеспечивают колоссальный запас прочности. Двигатель легко преодолевает 480 000 км пробега в заводской комплектации и выдерживает форсирование до 1000 л.с.

Культовый 2,6-литровый двигатель Nissan RB26DETT с двумя турбинами устанавливался на спортивные автомобили Skyline GT-R. Чугунный блок цилиндров, индивидуальные дроссельные заслонки и масляные форсунки охлаждения поршней обеспечивают высокую износостойкость. Этот двигатель считается одним из самых выдающихся силовых агрегатов в истории.

Скандинавская легенда

Шведский 2-литровый двигатель Saab B202 с 16-клапанной головкой цилиндров дебютировал в 1984 году и стал эталоном надежности. Электронное управление Bosch в сочетании с системой предотвращения детонации APC обеспечило длительный срок службы. Нижняя часть блока цилиндров демонстрирует абсолютную износостойкость и способна выдержать до 1 600 000 км пробега при регулярной замене расходных материалов.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему современные турбодвигатели Volkswagen незаметно выходят из строя. Постоянные короткие маршруты лишают двигатель возможности полностью прогреться.

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