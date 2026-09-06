Легендарні турбомотори: дев'ять найнадійніших двигунів авто

Двигун Volkswagen EA888. Фото: wikimedia.org

Наддув повітря дозволяє отримувати високу потужність з відносно невеликого робочого об'єму без шкоди для екологічності. Сучасні технології допомогли позбутися старих дитячих хвороб та зробити турбовані двигуни надзвичайно витривалими. Завдяки правильному обслуговуванню кращі силові агрегати здатні долати сотні тисяч кілометрів пробігу без капітального ремонту. Експерти виділили дев'ять легендарних турбомоторів з найвищим рівнем надійності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Японські четвірки

Японський 2-літровий мотор Honda K20C1 з системою i-VTEC з'явився на гарячому хетчбеку Civic Type R у 2015 році. Алюмінієвий блок циліндрів з чавунними гільзами та кованим колінчастим валом витримує величезні навантаження під час активної їзди. За умови вчасної заміни якісного мастила цей агрегат легко долає позначку у 240 000 км пробігу.

Мотор Subaru EJ20 Turbo вперше з'явився на седані Legacy RS у 1989 році та пізніше став серцем моделі Impreza WRX. Опозитна архітектура дозволила обійтися без балансирних валів, а полегшений алюмінієвий блок забезпечив швидку віддачу потужності. Виробник повністю усунув старі проблеми з прокладками ГБЦ, перетворивши цей двигун на справжнього довгожителя.

Німецький автопром

4,4-літровий бітурбований V8 з індексом BMW S63 з'явився у 2011 році на заряджених кросоверах X5 M та X6 M. Інженери баварського бренду розмістили турбокомпресори всередині розвалу блоку циліндрів для кращого охолодження та швидкого відгуку на педаль газу. Цей мотор виявився значно надійнішим за попередника N63 і легко служить довгі роки при збереженні заводських налаштувань.

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5-циліндровий 2,5-літровий турбомотор Audi TFSI багаторазово здобував престижну премію International Engine of the Year (Міжнародний двигун року). Компактний алюмінієвий блок масою всього 160 кг отримав систему прямого впорскування та регулювання підйому клапанів AVS. Мотор поєднує низьку витрату пального з високою міцністю конструктивних елементів.

2-літровий силовий агрегат Volkswagen EA888 пройшов кілька етапів модернізації та став основним для моделей Golf GTI та Golf R. Виробник застосував посилену головку блоку циліндрів, ковані шатуни та ланцюговий привід ГРМ. Продумане теплове управління вихлопним колектором робить цей мотор одним з найміцніших на ринку.

Американські турбіни

3,5-літровий Ford V6 EcoBoost з двома турбінами застосовують на пікапах F-150, седанах Taurus та повнорозмірних позашляховиках. Друге покоління цього мотора отримало комбіноване впорскування пального та електронне управління випускними клапанами турбін. За умови дотримання регламенту обслуговування цей витривалий агрегат видає високу тягу та спокійно проходить понад 320 000 км.

Цей мотор зарекомендував себе як один з найуніверсальніших у лінійці виробника. Його використовують як на масивних робочих пікапах, так і на цивільних кросоверах, де потрібне поєднання потужності та економічності.

Культові шістки

Японський 3-літровий 6-циліндровий мотор Toyota 2JZ-GTE здобув світову славу завдяки культовому спортивному купе Supra. Закритий чавунний блок, кований колінчастий вал та тришарова сталева прокладка ГБЦ створюють колосальний запас міцності. Мотор легко долає 480 000 км пробігу в заводському виконанні та витримує форсування до 1000 к.с.

Культовий 2,6-літровий мотор Nissan RB26DETT з двома турбінами встановлювали на спортивні автомобілі Skyline GT-R. Чавунний блок циліндрів, індивідуальні дросельні заслінки та олійні форсунки охолодження поршнів забезпечують високу зносостійкість. Цей двигун вважається одним з найвидатніших силових агрегатів в історії.

Скандинавська легенда

Шведський 2-літровий двигун Saab B202 з 16-клапанною головкою циліндрів дебютував у 1984 році та став еталоном надійності. Електронне управління Bosch разом з системою запобігання детонації APC забезпечили тривалий строк служби. Нижня частина блоку циліндрів демонструє абсолютну зносостійкість і здатна долати до 1 600 000 км пробігу при регулярній заміні витратних матеріалів.

Раніше Новини.LIVE писали, чому сучасні турбодвигуни Volkswagen непомітно виходять з ладу. Постійні короткі маршрути позбавляють мотор можливості повністю прогрітися.

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