Проблема турбомоторів Volkswagen: чому вони ламаються

Чотирициліндровий двигун Volkswagen. Фото: Volkswagen

Багато водіїв обирають компактні турбовані хетчбеки та седани заради економії пального в місті. Проте щоденні поїздки тривалістю менш як 15 хвилин у холодну пору року непомітно нищать складну техніку. Сучасні турбодвигуни вимагають стабільного тиску мастила та робочої температури. Постійні короткі маршрути позбавляють мотор можливості повністю прогрітися.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Слабкі місця

У холодну погоду густе мастило повільно проходить вузькими каналами до підшипників турбіни під час запуску. Турбіна розганяється миттєво, а мастило запізнюється, створюючи тертя металу об метал. З часом це призводить до люфту вала, витоків мастила через ущільнювачі та передчасного виходу турбіни з ладу.

Окрім того, непрогрітий мотор накопичує конденсат та незгоріле пальне у картері. Паливо розріджує мастило та руйнує його захисну плівку, а вода утворює кислий шлам. Подібна суміш прискорює знос підшипників та всіх рухомих деталей силового агрегату.

Проблема EA888

Популярні 2-літрові мотори серії EA888 від концерну Volkswagen Group демонструють ці ризики найяскравіше. Ці силові агрегати масово ставили на моделі Volkswagen, а також на автомобілі Audi та базові кросовери Porsche Macan. Помпа високого тиску паливної системи працює від розподільчого вала через спеціальний штовхач. Брак якісного мастила швидко стирає захисне покриття штовхача, після чого поршень помпи починає гризти метал розподільчого вала.

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Наслідком стає повне руйнування штовхача, пошкодження впускного розподільчого вала та поширення стружки по всій головці блоку циліндрів. Також пряме впорскування викликає швидке наростання нагару на впускних клапанах машин Audi та Volkswagen, адже бензин більше не омиває їхні стрижні.

Регламент догляду

Для збереження мотора EA888 потрібно суворо дотримуватися скорочених інтервалів техобслуговування. Заміну синтетичної оливи слід проводити кожні 8 000 – 10 000 км або раз на рік. Свічки запалювання міняють кожні 48 000–64 000 км, а запалювальні котушки оновлюють при перших пропусках детонації.

Коробка передач DSG вимагає нового мастила та фільтра кожні 64 000 км, а система повного приводу Haldex потребує сервісу кожні 48 000 км. Очищення впускних клапанів від нагару методом дробоструминної обробки шкаралупою волоського горіха виконують кожні 80 000–128 000 км.

При виборі вживаних кросоверів Porsche чи седанів Audi з турбіною маленький пробіг після частих коротких поїздок часто виявляється небезпечнішим за великий трасовий пробіг.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна відремонтувати двигун авто після гідроудару. У такій ситуації важливо діяти чітко, щоб не перетворити мотор на купу дорогого брухту.

Також механік пояснив, чому виникають проблеми з двигунами Honda. Моделі, які раніше легко долали сотні тисяч кілометрів, тепер зіштовхуються з серйозними поломками вже на перших роках експлуатації.