Проблема турбодвигателей Volkswagen: почему они выходят из строя

Четырехцилиндровый двигатель Volkswagen. Фото: Volkswagen

Многие водители выбирают компактные турбированные хэтчбеки и седаны ради экономии топлива в городе. Однако ежедневные поездки продолжительностью менее 15 минут в холодное время года незаметно изнашивают сложную технику. Современные турбодвигатели требуют стабильного давления масла и рабочей температуры. Постоянные короткие маршруты не дают двигателю возможности полностью прогреться.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Слабые места

В холодную погоду густое масло медленно проходит по узким каналам к подшипникам турбины во время запуска. Турбина разгоняется мгновенно, а масло опаздывает, создавая трение металла о металл. Со временем это приводит к люфту вала, утечкам масла через уплотнители и преждевременному выходу турбины из строя.

Кроме того, непрогретый двигатель накапливает конденсат и несгоревшее топливо в картере. Топливо разжижает масло и разрушает его защитную пленку, а вода образует кислый шлам. Подобная смесь ускоряет износ подшипников и всех движущихся деталей силового агрегата.

Проблема EA888

Популярные 2-литровые двигатели серии EA888 от концерна Volkswagen Group наиболее ярко демонстрируют эти риски. Эти силовые агрегаты массово устанавливались на модели Volkswagen, а также на автомобили Audi и базовые кроссоверы Porsche Macan. Насос высокого давления топливной системы работает от распределительного вала через специальный толкатель. Отсутствие качественного масла быстро стирает защитное покрытие толкателя, после чего поршень насоса начинает грызть металл распределительного вала.

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Результатом становится полное разрушение толкателя, повреждение впускного распределительного вала и распространение стружки по всей головке блока цилиндров. Кроме того, прямой впрыск приводит к быстрому образованию нагара на впускных клапанах автомобилей Audi и Volkswagen, поскольку бензин больше не омывает их штоки.

Регламент техобслуживания

Для сохранности двигателя EA888 необходимо строго соблюдать сокращенные интервалы технического обслуживания. Замену синтетического масла следует проводить каждые 8 000–10 000 км или раз в год. Свечи зажигания меняют каждые 48 000–64 000 км, а катушки зажигания заменяют при первых признаках детонации.

Коробка передач DSG требует замены масла и фильтра каждые 64 000 км, а система полного привода Haldex нуждается в обслуживании каждые 48 000 км. Очистку впускных клапанов от нагара методом дробеструйной обработки скорлупой грецкого ореха проводят каждые 80 000–128 000 км.

При выборе подержанных кроссоверов Porsche или седанов Audi с турбиной небольшой пробег после частых коротких поездок зачастую оказывается опаснее, чем большой трассовый пробег.

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