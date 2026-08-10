Падіння надійності Honda: досвідчений механік про нові двигуни

Honda Civic 2025 року. Фото: netcarshow.co

Автомеханік зі 56-річним стажем Скотті Кілмер звернув увагу на те, що нові гібридні двигуни Honda передчасно виходять з ладу через пробивання прокладки головки блоку циліндрів. Моделі, які раніше легко долали сотні тисяч кілометрів, тепер зіштовхуються з серйозними поломками вже на перших роках експлуатації. Це чудове підтвердження правила не купувати ретельно оновлені технічні розробки в перші роки виходу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Scotty Kilmer.

Причини дефекту

Починаючи з 2023 року випуску, гібридні модифікації Honda Accord та Honda CR-V, а також Honda Civic 2025 року отримали оновлену гібридну систему четвертого покоління з повністю переробленим 2-літровим атмосферним мотором, який працює за циклом Аткінсона. Головною конструктивною зміною стало впровадження прямого впорскування пального (GDI) замість традиційного розподіленого впорскування.

Якщо раніше паливні форсунки працювали при відносно низькому тиску, то нові форсунки системи GDI створюють тиск понад 1000 PSI. Таке суттєве підвищення навантаження всередині камери згоряння призводить до того, що прокладка ГБЦ просто не витримує тиску й руйнується. Старі конструкції мали нижчий рівень стискання та розподілене впорскування, завдяки чому притискні зусилля головки до блоку циліндрів зберігалися десятиліттями.

Масштаб проблеми

Масові випадки пробивання прокладок ГБЦ на оновлених силових агрегатах фіксують у діапазоні пробігів від 96 000 до 170 000 км. Позаяк ці автомобілі випускаються з 2023 року, багатьом екземплярам виповнилося лише близько 3 років. Для порівняння, старі мотори цієї ж марки без прямого впорскування спокійно долали понад 480 000 км на заводських деталях без будь-яких втручань.

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Зараз японський автовиробник не поспішає оголошувати офіційну відкличну кампанію. Безплатний ремонт та заміна прокладок на такій величезній кількості гібридних машин коштуватимуть компанії цілий статок. До того ж гарантійний ремонт у дилерських центрах часто виконується поспіхом, що підвищує ризик виникнення повторних дефектів.

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