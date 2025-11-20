Видео
Самые надежные автоматические коробки передач в б/у автомобилях

Дата публикации 20 ноября 2025 20:40
обновлено: 14:06
Какие подержанные авто имеют надежные автоматические трансмиссии
Mitsubishi Grandis первого поколения имеет неубиваемую АКПП. Фото: drive.com.au

Несмотря на предубеждения, некоторые классические автоматические коробки передач чрезвычайно надежны и способны даже пережить двигатель автомобиля. Эксперты выделили модели от нескольких производителей, которые при своевременном обслуживании ходят далеко за 300 000 км.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий", который специализируется на обзорах автомобилей и их агрегатов.

ZF 6HP

Этот 6-ступенчатый автомат, представленный в поколениях 6HP 21, 28 и 32, считается эталоном. Он устанавливался на BMW, Maserati, Jaguar и Bentley. Агрегат ходит далеко за 300 000 км благодаря идеальному балансу между скоростью переключения и надежностью. Модель не имеет никаких типичных проблем с прошивками или перегревом.

Aisin TF-80SC

Эта 6-ступенчатая коробка, которая устанавливалась на Volvo, Peugeot, Citroën, Renault, Ford с 2003 по 2011 годы, при надлежащем обслуживании масла имеет ресурс более 300 000 км. Единственным нюансом на некоторых моделях было недостаточное охлаждение из-за малого или неудачно расположенного радиатора. Владельцы решали эту проблему установкой дополнительных радиаторов.

Aisin TB-60SN

Модель была создана специально для Toyota и Lexus с объемными двигателями V8, чтобы выдерживать высокий крутящий момент. Эта 6-ступенчатая коробка показала отличные результаты, и многие владельцы проехали на ней более 300 000 км без каких-либо проблем. Главное требование — своевременная замена трансмиссионного масла раз на 60 000 км.

Hyundai A6MF1

Разработанная инженерами Hyundai и установленная на автомобили с 2009 года, эта коробка представлена в различных вариациях для двигателей от 1.6 л до 3.8 л. Она зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, особенно на бензиновых двигателях с умеренным крутящим моментом (1.6 л, 2.0 л, 2.4 л), демонстрируя ресурс более 300 000 км.

4-ступенчатый автомат Mitsubishi

Лидер по прочности, хотя и устаревший. Коробка, ставившаяся на Mitsubishi Galant девятого поколения, Outlander и Grandis первых генераций, считается одной из самых прочных в мире. Ее главное преимущество — исключительная устойчивость к агрессивной езде и даже к пренебрежению регламентом замены масла. Убить ее невозможно. Были случаи, когда клинил двигатель, машина сгнивала, а коробку продавали на разборках, потому что она вечная. Однако из-за четырех передач она является не очень экономной.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
