Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найнадійніші автоматичні коробки передач у вживаних автомобілях

Найнадійніші автоматичні коробки передач у вживаних автомобілях

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 20:40
Оновлено: 14:06
Які вживані авто мають найнадійніші автоматичні трансмісії
Mitsubishi Grandis першого покоління має невбивану АКПП. Фото: drive.com.au

Попри упередження, деякі класичні автоматичні коробки передач є надзвичайно надійними та здатні навіть пережити двигун автомобіля. Експерти виділили моделі від кількох виробників, які при вчасному обслуговуванні ходять далеко за 300 000 км.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий", який спеціалізується на оглядах автомобілів та їхніх агрегатів.

Реклама
Читайте також:

ZF 6HP

Цей 6-ступеневий автомат, представлений у генераціях 6HP 21, 28 та 32, вважається еталоном. Він встановлювався на BMW, Maserati, Jaguar та Bentley. Агрегат ходит далеко за 300 000 км завдяки ідеальному балансу між швидкістю перемикання та надійністю. Модель не має жодних типових проблем з прошивками чи перегрівом.

Aisin TF-80SC

Ця 6-ступенева коробка, що встановлювалася на Volvo, Peugeot, Citroën, Renault, Ford з 2003 по 2011 роки, при належному обслуговуванні оливи має ресурс понад 300 000 км. Єдиним нюансом на деяких моделях було недостатнє охолодження через малий або невдало розташований радіатор. Власники розвʼязували цю проблему встановленням додаткових радіаторів.

Також читайте:

Як швидко зламати автоматичну коробку передач в машині

Коли механічна коробка передач авто краща за автоматичну

Таємничий режим L на коробці-автоматі в авто: для чого він

Aisin TB-60SN

Модель була створена спеціально для Toyota та Lexus з об'ємними двигунами V8, щоб витримувати високий крутний момент. Ця 6-ступенева коробка показала відмінні результати, й багато власників проїхали на ній понад 300 000 км без жодних проблем. Головна вимога — вчасна заміна трансмісійної оливи раз на 60 000 км.

Hyundai A6MF1

Розроблена інженерами Hyundai та встановлена на автомобілі з 2009 року, ця коробка представлена в різних варіаціях для двигунів від 1.6 л до 3.8 л. Вона зарекомендувала себе як надійна та невибаглива, особливо на бензинових двигунах з помірним крутним моментом (1.6 л, 2.0 л, 2.4 л), демонструючи ресурс понад 300 000 км.

4-ступеневий автомат Mitsubishi

Лідер за міцністю, хоча й застарілий. Коробка, що ставилася на Mitsubishi Galant дев'ятого покоління, Outlander та Grandis перших генерацій, вважається однією з найміцніших у світі. Її головна перевага — виняткова стійкість до агресивної їзди та навіть до нехтування регламентом заміни оливи. Вбити її не можливо. Були випадки, холи клинив двигун, машина згнивала, а коробку продавали на розборках, тому що вона вічна. Однак через чотири передачі вона є не дуже економною.

авто Ford BMW Mitsubishi поради автомобіль Renault Jaguar Toyota Maserati Volvo
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації