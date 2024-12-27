Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Роскошь во время войны — сколько Rolls-Royce купили украинцы arrow

Роскошь во время войны — сколько Rolls-Royce купили украинцы

27 декабря 2024 14:30
Карина Приходько - Редактор
Rolls-Royce Spectre — сколько автомобилей купили украинцы за время войны
Rolls-Royce Spectre. Фото: wikipedia.org
Карина Приходько - Редактор

С конца 2023 года в Украине зарегистрировано 13 автомобилей Rolls-Royce Spectre. Каждый из них стоит полмиллиона евро.

Об этом сообщает Украинская Правда.

Читайте также:

Rolls-Royce Spectre в Украине.

Журналисты рассказали, что такой автомобиль нельзя купить в салоне, тем более в Украине, где идет война. Поэтому украинцам, которые хотят приобрести такой автомобиль, пришлось становиться в очередь первыми в мире и ждать.

На сегодня в Украине зарегистрировано уже 13 Rolls-Royce Spectre. Некоторые из этих машин с украинскими номерами были замечены на улицах Монако.

автомобиль Rolls-Royce Spectre на улицах в Монако
Rolls-Royce Spectre с украинскими номерами в Монако. Фото: скриншот

Журналисты выяснили, что среди владельцев новеньких электрокаров, в частности:

  • нардеп Геннадий Вацак, имеющий два таких автомобиля, зарегистрированных на других людей;
  • ООО "Энергохаб". Этот автомобиль был замечен в Монако. По данным СМИ, машиной пользуется бизнесмен Михаил Бакуненко;
  • экс-нардеп Виталий Хомутынник, который с начала полномасштабной войны не возвращался в Украину;
  • жена харьковского застройщика Егора Масленникова;
  • дочь ранее известного донецкого бизнесмена Сергея Хановича, замужем за Дмитрием Карцыгиным, который имеет отношение к трем компаниям в Днепре;
  • ФЛП Елена Силенко из Черкасс, которая имеет доход 2 млн грн за 2024 год;
  • Николай Ковальчук, не имеющий официальных доходов. Его авто за 7 дней после покупки покинуло территорию Украины и не возвращалось.

Напомним, недавно эксперты назвали лучший гибридный автомобиль 2025 года. Это авто, сочетающее в себе доступность с запасом хода на электротяге более 70 км для экологически чистого городского вождения.

Также мы писали о кроссоверах, которые в Украине ржавеют прямо на глазах. Специалисты выделили пять машин в Украине, которые подвергаются коррозии чаще других.

украинцы Rolls-Royce покупки автомобиль война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:02 СБУ разоблачила агента РФ, готовившего диверсию на Укрзализныце

14:54 Вояж на лодке за 15 тыс. долларов — ГПСУ задержала ухилянтов

14:48 Удар по Сумщине — спасатели достали из-под завалов тело

14:44 Садовой анонсировал реставрацию здания для центра реабилитации

14:38 Бывший тренер Майка Тайсона просит Усика завершить карьеру

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:33 Украинцы могут оплатить лекарства "зимней тысячей"

14:32 Одесситы без воды — адреса ближайших бюветов

14:30 Роскошь во время войны — сколько Rolls-Royce купили украинцы

14:30 Доходы выросли — как изменилась зарплата за время войны

14:11 На Закарпатье мужчина обманул военных более чем на миллион гривен

15:02 СБУ разоблачила агента РФ, готовившего диверсию на Укрзализныце

14:54 Вояж на лодке за 15 тыс. долларов — ГПСУ задержала ухилянтов

14:48 Удар по Сумщине — спасатели достали из-под завалов тело

14:44 Садовой анонсировал реставрацию здания для центра реабилитации

14:38 Бывший тренер Майка Тайсона просит Усика завершить карьеру

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:33 Украинцы могут оплатить лекарства "зимней тысячей"

14:32 Одесситы без воды — адреса ближайших бюветов

14:30 Роскошь во время войны — сколько Rolls-Royce купили украинцы

14:30 Доходы выросли — как изменилась зарплата за время войны

14:11 На Закарпатье мужчина обманул военных более чем на миллион гривен

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно