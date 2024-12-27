Rolls-Royce Spectre — сколько автомобилей купили украинцы за время войны

Rolls-Royce Spectre. Фото: wikipedia.org

С конца 2023 года в Украине зарегистрировано 13 автомобилей Rolls-Royce Spectre. Каждый из них стоит полмиллиона евро.

Об этом сообщает Украинская Правда.

Читайте также:

Rolls-Royce Spectre в Украине.

Журналисты рассказали, что такой автомобиль нельзя купить в салоне, тем более в Украине, где идет война. Поэтому украинцам, которые хотят приобрести такой автомобиль, пришлось становиться в очередь первыми в мире и ждать.

На сегодня в Украине зарегистрировано уже 13 Rolls-Royce Spectre. Некоторые из этих машин с украинскими номерами были замечены на улицах Монако.

Rolls-Royce Spectre с украинскими номерами в Монако. Фото: скриншот

Журналисты выяснили, что среди владельцев новеньких электрокаров, в частности:

нардеп Геннадий Вацак, имеющий два таких автомобиля, зарегистрированных на других людей;

ООО "Энергохаб". Этот автомобиль был замечен в Монако. По данным СМИ, машиной пользуется бизнесмен Михаил Бакуненко;

экс-нардеп Виталий Хомутынник, который с начала полномасштабной войны не возвращался в Украину;

жена харьковского застройщика Егора Масленникова;

дочь ранее известного донецкого бизнесмена Сергея Хановича, замужем за Дмитрием Карцыгиным, который имеет отношение к трем компаниям в Днепре;

ФЛП Елена Силенко из Черкасс, которая имеет доход 2 млн грн за 2024 год;

Николай Ковальчук, не имеющий официальных доходов. Его авто за 7 дней после покупки покинуло территорию Украины и не возвращалось.

Напомним, недавно эксперты назвали лучший гибридный автомобиль 2025 года. Это авто, сочетающее в себе доступность с запасом хода на электротяге более 70 км для экологически чистого городского вождения.

Также мы писали о кроссоверах, которые в Украине ржавеют прямо на глазах. Специалисты выделили пять машин в Украине, которые подвергаются коррозии чаще других.