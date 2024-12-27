Rolls-Royce Spectre — сколько автомобилей купили украинцы за время войны

Роскошь во время войны — сколько Rolls-Royce купили украинцы
С конца 2023 года в Украине зарегистрировано 13 автомобилей Rolls-Royce Spectre. Каждый из них стоит полмиллиона евро.
Об этом сообщает Украинская Правда.
Rolls-Royce Spectre в Украине.
Журналисты рассказали, что такой автомобиль нельзя купить в салоне, тем более в Украине, где идет война. Поэтому украинцам, которые хотят приобрести такой автомобиль, пришлось становиться в очередь первыми в мире и ждать.
На сегодня в Украине зарегистрировано уже 13 Rolls-Royce Spectre. Некоторые из этих машин с украинскими номерами были замечены на улицах Монако.
Журналисты выяснили, что среди владельцев новеньких электрокаров, в частности:
- нардеп Геннадий Вацак, имеющий два таких автомобиля, зарегистрированных на других людей;
- ООО "Энергохаб". Этот автомобиль был замечен в Монако. По данным СМИ, машиной пользуется бизнесмен Михаил Бакуненко;
- экс-нардеп Виталий Хомутынник, который с начала полномасштабной войны не возвращался в Украину;
- жена харьковского застройщика Егора Масленникова;
- дочь ранее известного донецкого бизнесмена Сергея Хановича, замужем за Дмитрием Карцыгиным, который имеет отношение к трем компаниям в Днепре;
- ФЛП Елена Силенко из Черкасс, которая имеет доход 2 млн грн за 2024 год;
- Николай Ковальчук, не имеющий официальных доходов. Его авто за 7 дней после покупки покинуло территорию Украины и не возвращалось.
Напомним, недавно эксперты назвали лучший гибридный автомобиль 2025 года. Это авто, сочетающее в себе доступность с запасом хода на электротяге более 70 км для экологически чистого городского вождения.
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