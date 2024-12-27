Rolls-Royce Spectre — скільки автомобілів купили українці за час війни

Розкіш під час війни — скільки нових Rolls-Royce купили українці
З кінця 2023 року в Україні зареєстровано 13 автомобілів Rolls-Royce Spectre. Кожен з них коштує пів мільйона євро.
Про це повідомляє Українська Правда.
Rolls-Royce Spectre в Україні
Журналісти розповіли, що таку автівку не можна купити в салоні, тим більше в Україні, де триває війна. Тому українцям, які хотіли придбати таке авто, довелося ставати в чергу першими в світі та чекати.
Станом на зараз в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Деякі з цих машин з українськими номерами помітили на вулицях Монако.
Журналісти з'ясували, що серед власників новеньких електрокарів, зокрема:
- нардеп Геннадій Вацак, який має два таких авто, зареєстрованих на інших людей;
- ТОВ "Енергохаб". Це авто помітили в Монако. За даними ЗМІ, користується машиною бізнесмен Михайло Бакуненко;
- екснардеп Віталій Хомутиннік, який з початку повномасштабної війни не повертався в Україну;
- дружина харківського забудовника Єгора Масленнікова;
- донька раніше відомого донецького бізнесмена Сергія Хановича, одружена з Дмитром Карцигіним, який має стосунок до трьох компаній у Дніпрі;
- ФОП Олена Силенко з Черкас, яка має дохід 2 млн грн за 2024 рік;
- Микола Ковальчук, який не має офіційних доходів. Його авто за 7 днів після покупки залишило територію України та не поверталося.
Нагадаємо, нещодавно експерти назвали найкращий гібридний автомобіль 2025 року. Це авто, яке поєднує в собі доступність із запасом ходу на електротязі понад 70 км для екологічно чистого міського водіння.
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