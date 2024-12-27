Rolls-Royce Spectre — скільки автомобілів купили українці за час війни

Rolls-Royce Spectre. Фото: wikipedia.org

З кінця 2023 року в Україні зареєстровано 13 автомобілів Rolls-Royce Spectre. Кожен з них коштує пів мільйона євро.

Про це повідомляє Українська Правда.

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Журналісти розповіли, що таку автівку не можна купити в салоні, тим більше в Україні, де триває війна. Тому українцям, які хотіли придбати таке авто, довелося ставати в чергу першими в світі та чекати.

Станом на зараз в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Деякі з цих машин з українськими номерами помітили на вулицях Монако.

Rolls-Royce Spectre з українськими номерами в Монако. Фото: скриншот

Журналісти з'ясували, що серед власників новеньких електрокарів, зокрема:

нардеп Геннадій Вацак, який має два таких авто, зареєстрованих на інших людей;

ТОВ "Енергохаб". Це авто помітили в Монако. За даними ЗМІ, користується машиною бізнесмен Михайло Бакуненко;

екснардеп Віталій Хомутиннік, який з початку повномасштабної війни не повертався в Україну;

дружина харківського забудовника Єгора Масленнікова;

донька раніше відомого донецького бізнесмена Сергія Хановича, одружена з Дмитром Карцигіним, який має стосунок до трьох компаній у Дніпрі;

ФОП Олена Силенко з Черкас, яка має дохід 2 млн грн за 2024 рік;

Микола Ковальчук, який не має офіційних доходів. Його авто за 7 днів після покупки залишило територію України та не поверталося.

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали найкращий гібридний автомобіль 2025 року. Це авто, яке поєднує в собі доступність із запасом ходу на електротязі понад 70 км для екологічно чистого міського водіння.

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