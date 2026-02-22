Видео
Роковая ошибка большинства водителей во время отопления салона авто

Роковая ошибка большинства водителей во время отопления салона авто

Дата публикации 22 февраля 2026 11:45
Как водители трагически ошибаются во время отопления салона авто
Водитель включил печь. Фото: freepik.com

Попытки мгновенно согреть салон после морозной ночи часто приводит к выставлению максимальной температуры на регуляторе отопления. Однако такая стратегия только создает лишний шум и задерживает выход двигателя на рабочие параметры.

Об этом написал Auto Swiat.

Читайте также:

Оптимальная температура

Выставление регулятора на максимально возможные показатели не увеличивает физическое количество тепла, которое способен выработать холодный двигатель. Пока силовой агрегат не прогреется, количество тепловой энергии остается ограниченным независимо от выбранных настроек. Эксперты указывают, что установка скромных 16-18 °C позволяет двигателю быстрее достичь рабочей температуры и уменьшает шум от работы вентилятора.

Автоматический климат-контроль обычно эффективно распределяют тепло без дополнительного вмешательства. Постоянное ручное подкручивание регулятора не имеет смысла, так как система и так направляет максимум доступного тепла в салон. Использование подогрева сидений и руля существенно улучшает самочувствие во время первых километров поездки, позволяя легче перенести прохладу в ожидании прогрева воздуха.

Также читайте:

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели авто

Нужно ли прогревать электромобиль зимой: неожиданный ответ

Защита стекла

Направлять поток воздуха на лобовое стекло стоит с самого начала путешествия для обеспечения его постепенного нагрева. Если подать горячий воздух только после полного прогрева двигателя, стекло может испытать термический шок, что приводит к появлению горизонтальных трещин. Такие повреждения часто возникают в нижней части и требуют дорогостоящего ремонта.

Режим рециркуляции может ускорить процесс нагрева, однако его использование следует ограничить 2-3 минутами для предотвращения запотевания. Во влажную погоду при температуре около 0 °C включение кондиционера помогает осушить воздух и сохранить прозрачность окон.

авто зима морозы советы отопление автомобиль водители кондиционер холод печь
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
