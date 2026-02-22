Відео
Фатальна помилка більшості водіїв під час опалення автомобіля

Фатальна помилка більшості водіїв під час опалення автомобіля

Дата публікації: 22 лютого 2026 11:45
Як водії трагічно помиляються під час опалення авто
Водій увімкнув піч. Фото: freepik.com

Намагання миттєво зігріти салон після морозної ночі часто призводить до виставлення максимальної температури на регуляторі опалення. Проте така стратегія лише створює зайвий шум та затримує вихід двигуна на робочі параметри.

Про це написав Auto Swiat.

Оптимальна температура

Виставлення регулятора на максимально можливі показники не збільшує фізичну кількість тепла, яке здатний виробити холодний двигун. Поки силовий агрегат не прогріється, кількість теплової енергії залишається обмеженою незалежно від обраних налаштувань. Експерти вказують, що встановлення скромних 16–18 °C дозволяє двигуну швидше досягти робочої температури та зменшує шум від роботи вентилятора.

Автоматичний клімат-контроль зазвичай ефективно розподіляють тепло без додаткового втручання. Постійне ручне підкручування регулятора не має сенсу, позаяк система і так спрямовує максимум доступного тепла в салон. Використання підігріву сидінь та керма суттєво покращує самопочуття під час перших кілометрів поїздки, дозволяючи легше перенести прохолоду в очікуванні прогріву повітря.

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни авто

Чи потрібно прогрівати електромобіль взимку: несподівана відповідь

Захист скла

Спрямовувати потік повітря на лобове скло варто з самого початку подорожі для забезпечення його поступового нагрівання. Якщо ж подати гаряче повітря лише після повного прогріву двигуна, скло може зазнати термічного шоку, що призводить до появи горизонтальних тріщин. Такі пошкодження часто виникають у нижній частині та потребують дорогого ремонту.

Режим рециркуляції може прискорити процес нагрівання, проте його використання варто обмежити 2–3 хвилинами для запобігання запотіванню. У вологу погоду за температури близько 0 °C увімкнення кондиціонера допомагає осушити повітря та зберегти прозорість вікон.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
