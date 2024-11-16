Редкая Toyota — культовая модель, о которой почти никто не знает

Тойота TRD-2000GT. Фото: cyprusonwheels.com

Подразделение Toyota TRD (Toyota Racing Development) отвечает за создание мощных автомобилей: внедорожников со специальной конструкцией и гоночных машин. Одной из моделей был культовый Toyota TRD-2000GT — спорткар второго поколения на базе Toyota MR2, которого выпустили всего 35 экземпляров (или 37, по другим источникам) в течение 1990-1995 годов.

Об этом написал CarBuzz.

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Откуда название

Оригинальный 2000GT был одним из самых крутых спортивных автомобилей Toyota, представленным в 1967 году и созданным совместно с Yamaha с целью показать миру, что японская корпорация способна производить отличные инновационные транспортные средства.

Приблизительно 25 лет спустя прозвище 2000GT вернулось на специальный выпуск TRD-2000GT. Однако сам автомобиль был создан в честь побед Toyota в японском классе гонки GT-C, где использовались специально изготовленные авто TRD-2000GT на базе модели MR2 второго поколения.

Далее японские клиенты Toyota MR2 смогли отправить свою новую MR2 на капитальный ремонт TRD-2000GT. Процесс был очень дорогим и ограниченным, поэтому мало кто на самом деле на него решился. Однако те, кто это сделал, получили совершенно уникальную модель, так как двух одинаковых TRD-2000GT нет.

Фото: carbuzz.com

Характеристики TRD-2000GT

Каждый TRD-2000GT уникален, вплоть до трансмиссии. Когда потенциальный покупатель обращался к TRD со своим новым MR2 для переоборудования, он садился вместе с сотрудниками компании и рассматривали каждую деталь в отдельности. По слухам, один TRD-2000GT даже был построен с мощностью более 500 л.с.

Общим для всех автомобилей была работа с подвеской и уменьшением веса. Кроме того, каждый экземпляр имел более широкое расстояние между каждым колесом на передней и задней оси, чтобы разместить широкий обвес.

Автомобиль получил новые стеклопластиковые бамперы, крылья, более агрессивный задний спойлер и газовую крышку. Его боковые вентиляционные отверстия также были функциональны и направляли воздух на задние колеса, чтобы улучшить аэродинамику и обеспечить лучшее охлаждение задних тормозов. Часть этого воздуха также направлялась в моторный отсек.

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