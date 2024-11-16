Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Редкая модель Toyota, о которой вы никогда не слышали arrow

Редкая модель Toyota, о которой вы никогда не слышали

16 ноября 2024 14:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Редкая Toyota — культовая модель, о которой почти никто не знает
Тойота TRD-2000GT. Фото: cyprusonwheels.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Подразделение Toyota TRD (Toyota Racing Development) отвечает за создание мощных автомобилей: внедорожников со специальной конструкцией и гоночных машин. Одной из моделей был культовый Toyota TRD-2000GT — спорткар второго поколения на базе Toyota MR2, которого выпустили всего 35 экземпляров (или 37, по другим источникам) в течение 1990-1995 годов.

Об этом написал CarBuzz.

Читайте также:

Откуда название

Оригинальный 2000GT был одним из самых крутых спортивных автомобилей Toyota, представленным в 1967 году и созданным совместно с Yamaha с целью показать миру, что японская корпорация способна производить отличные инновационные транспортные средства.

Приблизительно 25 лет спустя прозвище 2000GT вернулось на специальный выпуск TRD-2000GT. Однако сам автомобиль был создан в честь побед Toyota в японском классе гонки GT-C, где использовались специально изготовленные авто TRD-2000GT на базе модели MR2 второго поколения.

Далее японские клиенты Toyota MR2 смогли отправить свою новую MR2 на капитальный ремонт TRD-2000GT. Процесс был очень дорогим и ограниченным, поэтому мало кто на самом деле на него решился. Однако те, кто это сделал, получили совершенно уникальную модель, так как двух одинаковых TRD-2000GT нет.

 

Редкая модель Toyota, о которой вы никогда не слышали - фото 1
Фото: carbuzz.com

Характеристики TRD-2000GT

Каждый TRD-2000GT уникален, вплоть до трансмиссии. Когда потенциальный покупатель обращался к TRD со своим новым MR2 для переоборудования, он садился вместе с сотрудниками компании и рассматривали каждую деталь в отдельности. По слухам, один TRD-2000GT даже был построен с мощностью более 500 л.с.

Общим для всех автомобилей была работа с подвеской и уменьшением веса. Кроме того, каждый экземпляр имел более широкое расстояние между каждым колесом на передней и задней оси, чтобы разместить широкий обвес.

Автомобиль получил новые стеклопластиковые бамперы, крылья, более агрессивный задний спойлер и газовую крышку. Его боковые вентиляционные отверстия также были функциональны и направляли воздух на задние колеса, чтобы улучшить аэродинамику и обеспечить лучшее охлаждение задних тормозов. Часть этого воздуха также направлялась в моторный отсек.

Ранее мы писали о трех Toyota, которые выдают более 100 л.с. на литр двигателя. Также эксперты назвали ТОП-7 самых надежных модельных лет Toyota Camry.

Япония авто автомобиль спорткар Toyota

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:55 В Грузии главу ЦИК облили краской на фоне результатов выборов

14:42 Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи

14:34 Скидки на детские билеты в Укрзализныце — какие льготы для детей

14:31 Бой Пола и Тайсона стал рекордсменом — что известно

14:30 Зарплаты банкиров — сколько зарабатывает руководство банков

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:27 Земля высыхает — как власть планирует в 2025 году спасать урожай

14:26 Фирма поставила некачественные бронежилеты — что решил суд

14:17 Верховный суд восстановил в должности мэра Бородянки

14:17 Турист из Одессы назвал Львов "гомосексуальным" из-за штрафов

14:03 Зеленский спрогнозировал, как Украина планирует завершить войну

14:55 В Грузии главу ЦИК облили краской на фоне результатов выборов

14:42 Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи

14:34 Скидки на детские билеты в Укрзализныце — какие льготы для детей

14:31 Бой Пола и Тайсона стал рекордсменом — что известно

14:30 Зарплаты банкиров — сколько зарабатывает руководство банков

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:27 Земля высыхает — как власть планирует в 2025 году спасать урожай

14:26 Фирма поставила некачественные бронежилеты — что решил суд

14:17 Верховный суд восстановил в должности мэра Бородянки

14:17 Турист из Одессы назвал Львов "гомосексуальным" из-за штрафов

14:03 Зеленский спрогнозировал, как Украина планирует завершить войну

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке