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Культовый Toyota 2000 GT 1967 года превратили в эксклюзивный электрокар

19 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota 2000 GT EV: переделанный в электромобиль культовый спорткар заметили в музее
В своем первоначальном виде электромобиль Toyota 2000 GT EV обладал специальной ливреей с логотипами всех компаний, которые помогли его построить. Фото: drive.com.au
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях спорткар Toyota 2000 GT, в свое время выпущенный лишь в 351 экземпляре, был замечен в неожиданном образе. Известный автомобильный видеоблогер Ларри Чен показал авто во время посещения музея Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology.

Об этом написал Motor1.

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Дело в том, что в музее хранится полностью электрический вариант спорткара 2000 GT. Хотя видео не предоставляет больше информации, журналисты Motor1 уверены, что это концепт 2000 GT Solar Electric Vehicle, разработанный командой из 50 инженеров Toyota.

Салон авто стандартный, с черными кожаными сиденьями, но есть определенные эксклюзивные компоненты, в частности зеркало заднего вида является видеокамерой, а семь циферблатов на приборной панели демонстрируют информацию о заряде аккумулятора и его производительности.

Фото: @LarryChenPhoto
Фото: @LarryChenPhoto

Характеристики Toyota 2000 GT EV

Под кузовом 2-литровый мотор был заменен единственным электродвигателем мощностью 161 л.с. Энергию обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 35 кВт-часов.

Известный как Crazy Car Project, электрический 2000 GT обладал специальной звуковой системой, которая сообщала пешеходам о приближении автомобиля, а также создавала ощущение скорости для водителя.

Ранее Toyota переделала свой самый дорогой кроссовер Century SUV стоимостью 170 тыс. долларов в парадный кабриолет. Также мы рассказывали, что пикап Toyota Tundra за 8 лет проехал 1,5 млн. км без серьезных поломок.

Япония
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