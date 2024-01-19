Toyota 2000 GT EV: перероблений на електромобіль культовий спорткар помітили в музеї

У своєму первісному вигляді електромобіль Toyota 2000 GT EV мав спеціальну ліврею з логотипами всіх компаній, які допомогли його побудувати. Фото: drive.com.au

Днями спорткар Toyota 2000 GT, яких свого часу випустили лише 351 екземпляр, помітили у несподіваному образі. Відомий автомобільний відеоблогер Ларрі Чен показав авто під час відвідування музею Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology.

Про це написав Motor1.

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Річ у тім, що у музеї зберігається повністю електричний варіант спорткара 2000 GT. Хоча відео не надає більше інформації, журналісти Motor1 впевнені, що це концепт 2000 GT Solar Electric Vehicle, розроблений командою з 50 інженерів Toyota.

Салон авто стандартний з чорними шкіряними сидіннями, але є певні ексклюзивні компоненти, зокрема дзеркало заднього виду є відеокамерою, а сім циферблатів на приладовій панелі демонструють інформацію про заряд акумулятора та його продуктивність.

Фото: @LarryChenPhoto

Фото: @LarryChenPhoto

Характеристики Toyota 2000 GT EV

Під кузовом 2-літровий мотор замінили на єдиний електродвигун потужністю 161 к.с. Енергію забезпечує акумуляторна батарея місткістю 35 кВт-годин.

Відомий як Crazy Car Project, електричний 2000 GT мав спеціальну звукову систему, яка повідомляла пішоходів про наближення автомобіля, а також створювала відчуття швидкості для водія.

Раніше Toyota переробила свій найдорожчий кросовер Century SUV вартістю 170 тис. доларів на парадний кабріолет. Також ми розповідали, що пікап Toyota Tundra за 8 років проїхав 1,5 млн км без серйозних поломок.