Рідкісна Toyota — культова модель, про яку майже ніхто не знає

Toyota TRD-2000GT. Фото: cyprusonwheels.com

Підрозділ Toyota TRD (Toyota Racing Development) відповідає за створення потужних автомобілів: позашляховиків зі спеціальною конструкцією та машин для перегонів. Однією з моделей був культовий Toyota TRD-2000GT — спорткар другого покоління на базі Toyota MR2, якого випустили лише 35 екземплярів (або 37, за іншими джерелами) протягом 1990-1995 років.

Про це написав CarBuzz.

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Звідки назва

Оригінальний 2000GT був одним з найкрутіших спортивних автомобілів Toyota, представленим у 1967 році та створеним спільно з Yamaha з метою показати світові, що японська корпорація здатна виробляти чудові інноваційні транспортні засоби.

Приблизно 25 років по тому прізвисько 2000GT повернулося на спеціальний випуск TRD-2000GT. Однак сам автомобіль був створений на честь перемог Toyota у японському класі перегонів GT-C, де використовувалися спеціально виготовлені авто TRD-2000GT на базі моделі MR2 другого покоління.

Далі, японські клієнти Toyota MR2 змогли відправити свою нову MR2 на капітальний ремонт TRD-2000GT. Процес був надзвичайно дорогим та обмеженим, тому мало хто насправді на нього вирішився. Проте ті, хто це зробив, отримали абсолютно унікальну модель, позаяк двох однакових TRD-2000GT немає.

Фото: carbuzz.com

Характеристики TRD-2000GT

Кожен TRD-2000GT є унікальним, аж до трансмісії. Коли потенційний покупець звертався до TRD зі своїм новим MR2 для переобладнання, він сідав разом зі співробітниками компанії та розглядали кожну деталь окремо. За чутками, один TRD-2000GT навіть був побудований з потужністю понад 500 к.с.

Спільним для усіх автомобілів була робота з підвіскою та зменшення ваги. Крім того, кожен екземпляр мав ширшу відстань між кожним колесом на передній та задній осі, щоб розмістити широкий обвіс.

Автомобіль отримав нові склопластикові бампери, крила, агресивніший задній спойлер та газову кришку. Його бічні вентиляційні отвори також були функціональними та направляли повітря на задні колеса, щоб покращити аеродинаміку та забезпечити краще охолодження задніх гальм. Частина цього повітря також направлялася до моторного відсіку.

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