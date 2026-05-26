Renault бросает вызов Toyota: что происходит

На заводе Renault.

Глобальные изменения на мировом автомобильном рынке заставляют крупнейших европейских автопроизводителей искать новые стратегические решения для укрепления позиций. Французский автомобильный гигант Renault Group внедряет масштабную программу трансформации, ориентируясь на опыт лучших представителей индустрии. Руководство концерна поставило цель превратить бренд в европейский аналог компании Toyota, обеспечив машинам беспрецедентную долговечность. Главным инструментом в этой борьбе стало сочетание уникального исторического ретро-дизайна с тотальным цифровым контролем качества.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Контроль качества

Масштабная реформа надежности стартовала в компании еще в 2021 году. Вице-президент бренда по вопросам качества Тьерри Шарве отметил, что по новому стандарту автомобили после пяти лет активной эксплуатации должны оставаться в состоянии новых машин. Высокая остаточная стоимость на вторичном рынке должна стать главным оружием против китайских моделей, которые быстро теряют цену из-за сомнительной долговечности.

Для достижения цели руководство использует разветвленную цифровую систему мониторинга производства в реальном времени. Специальный софт позволяет из главного офиса в Париже мгновенно отслеживать любые технические отклонения на конвейерах всех заводов мира, включая предприятие Revoz в Словении или заводы Dacia в Румынии. Результаты реформы уже стали заметными, так как с 2025 года количество гарантийных обращений владельцев в первые 12 месяцев уменьшилось ровно на 50%.

Роль инноваций

Если раньше компьютерные системы контролировали только 10 точек при сборке автомобиля, то теперь каждая машина проходит через 500 автоматизированных проверок, а к 2027 году этот показатель планируют довести до 1000. Роботы, оснащенные камерами, делают сотни снимков, анализируя точность сварочных швов, геометрию зазоров кузова и нанесение герметиков.

Благодаря внедрению беспроводной связи время передачи данных о выявленных технических инцидентах с бортовых систем машин в центральный офис сократилось с 30 минут до 30 секунд. Это позволяет устранять потенциальные ошибки программного обеспечения дистанционно. Параллельно с этим бренд резко нарастил объемы предсерийных дорожных испытаний новых платформ перед запуском на конвейер.

Обновление линейки

Скорость разработки новых моделей стала ответом на стремительные темпы китайских конкурентов. Новое электрическое семейство Twingo, производство которого недавно запустили на словенской площадке, удалось полностью спроектировать за рекордные 21 месяц. Всего за короткий промежуток времени концерн сумел вывести на авторынок более двух десятков свежих и глубоко модернизированных автомобилей.

В перечень новых ключевых моделей французской группы вошли следующие автомобили:

Dacia Duster

Dacia Bigster

Renault 4

Renault 5

Renault Clio 6

Renault Rafale

Renault Scenic E-Tech

Renault Austral

Renault Espace

Успех коммерческого старта новых поколений электромобилей подтверждает правильность выбранного курса.

