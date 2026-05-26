Renault кидає виклик Toyota: що відбувається

На заводі Renault. Фото: renaultgroup

Глобальні зміни на світовому автомобільному ринку змушують найбільших європейських автовиробників шукати нові стратегічні рішення для зміцнення позицій. Французький автомобільний гігант Renault Group впроваджує масштабну програму трансформації, орієнтуючись на досвід кращих представників індустрії. Керівництво концерну поставило за мету перетворити бренд на європейський аналог компанії Toyota, забезпечивши машинам безпрецедентну довговічність. Головним інструментом у цій боротьбі стало поєднання унікального історичного ретро-дизайну з тотальним цифровим контролем якості.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Контроль якості

Масштабна реформа надійності стартувала в компанії ще у 2021 році. Віцепрезидент бренду з питань якості Тьєррі Шарве зазначив, що за новим стандартом автомобілі після п'яти років активної експлуатації повинні залишатися у стані нових машин. Висока залишкова вартість на вторинному ринку має стати головною зброєю проти китайських моделей, які швидко втрачають ціну через сумнівну довговічність.

Для досягнення мети керівництво використовує розгалужену цифрову систему моніторингу виробництва в реальному часі. Спеціальний софт дозволяє з головного офісу в Парижі миттєво відстежувати будь-які технічні відхилення на конвеєрах усіх заводів світу, включаючи підприємство Revoz у Словенії або заводи Dacia в Румунії. Результати реформи вже стали помітними, позаяк з 2025 року кількість гарантійних звернень власників у перші 12 місяців зменшилася рівно на 50%.

Роль інновацій

Якщо раніше комп'ютерні системи контролювали лише 10 точок під час збирання автомобіля, то тепер кожна машина проходить через 500 автоматизованих перевірок, а до 2027 року цей показник планують довести до 1000. Роботи, оснащені камерами, роблять сотні знімків, аналізуючи точність зварювальних швів, геометрію зазорів кузова та нанесення герметиків.

Читайте також:

Завдяки впровадженню бездротового зв'язку час передачі даних про виявлені технічні інциденти з бортових систем машин до центрального офісу скоротився з 30 хвилин до 30 секунд. Це дозволяє усувати потенційні помилки програмного забезпечення дистанційно. Паралельно з цим бренд різко наростив обсяги передсерійних дорожніх випробувань нових платформ перед запуском на конвеєр.

Оновлення лінійки

Швидкість розробки нових моделей стала відповіддю на стрімкі темпи китайських конкурентів. Нове електричне сімейство Twingo, виробництво якого нещодавно запустили на словенському майданчику, вдалося повністю спроєктувати за рекордні 21 місяць. Загалом за короткий проміжок часу концерн зумів вивести на авторинок понад два десятки свіжих та глибоко модернізованих автомобілів.

До переліку нових ключових моделей французької групи увійшли такі автомобілі:

Dacia Duster

Dacia Bigster

Renault 4

Renault 5

Renault Clio 6

Renault Rafale

Renault Scenic E-Tech

Renault Austral

Renault Espace

Успіх комерційного старту нових поколінь електромобілів підтверджує правильність обраного курсу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Renault представила батарею для електрокара з запасом ходу 1400 км. Технологія базується на поєднанні електричного привода та компактного генератора.

Також читайте, як Renault створила інженерний хіт, який зняв тавро ненадійності з дизельних лінійок бренду. Двигун 2.0 dCi став результатом співпраці з Nissan та довів свою перевагу над конкурентами протягом двох десятиліть експлуатації.