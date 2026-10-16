ТОП-5 самых надежных марок кроссоверов с пробегом: рейтинг

Toyota RAV4 2019 года. Фото: netcarshow.com

По уровню технологий и комфорта 3–5-летний автомобиль практически не уступает совершенно новым машинам из автосалона. В таком возрасте практичные кроссоверы с пробегом становятся самым выгодным вариантом для повседневной эксплуатации и семейных поездок. Выбор в пользу проверенного автопроизводителя позволяет свести расходы на дальнейшее обслуживание к минимуму.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Лидеры надежности

Японская марка Toyota заняла первое место в последнем рейтинге надежности от Consumer Reports, составленном на основе исследования 380 000 автомобилей. По данным сервиса RepairPal, среднегодовые расходы на ремонт автомобилей этого бренда составляют 441 доллар против 652 долларов в среднем по рынку. Популярные модели Toyota RAV4, Highlander и 4Runner остаются самыми востребованными на рынке. Аналитики CarEdge подсчитали, что десятилетнее обслуживание RAV4 обходится в 6004 доллара.

Следом в рейтинге расположилась Subaru, годовое обслуживание которой, по данным RepairPal, обходится примерно в 617 долларов. Эксперты исследования iSeeCars отмечают, что модель Subaru Outback имеет 22,3% шансов преодолеть отметку в 400 000, что значительно превышает средний показатель в классе. Также высокий уровень надежности и наличие полного привода делают выгодной покупку кроссовера Subaru Crosstrek.

Третье место занимает люксовый бренд Lexus. В исследовании JD Power 2025 года марка в третий раз подряд возглавила рейтинг надежности в США. Стоимость обслуживания кроссовера Lexus RX 350 за первые десять лет составляет 7840 долларов, что на 6515 долларов дешевле средних показателей конкурентов в премиум-классе.

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Долговечные автомобили

Четвертое место занимает Honda. По расчетам CarEdge, расходы на обслуживание этой марки за десять лет составляют 6799 долларов, что на 2172 доллара ниже среднерыночного уровня. Сервис RepairPal ставит бренду оценку 4 из 5 баллов. Модель Honda CR-V требует около 7636 долларов на обслуживание за десятилетний период, а аналитики iSeeCars ставят бренд на третье место по вероятности достижения пробега в 400 000 км.

Замыкает пятерку Mazda. В исследовании надежности JD Power за 2025 год бренд занял второе место среди массовых производителей, зафиксировав 161 поломку на 100 машин. По данным RepairPal, средние расходы на ремонт кроссовера Mazda CX-5 составляют всего 402 доллара в год при среднем показателе в классе 485 долларов. Аналитики CarEdge оценивают общие расходы на владение автомобилями этой марки на 1590 долларов ниже среднего уровня по рынку.

Ранее Новини.LIVE публиковали полный рейтинг подержанных кроссоверов и внедорожников от худших до лучших. Эксперты составили список, в который вошли автомобили возрастом от 5 до 15 лет.

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