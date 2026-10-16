ТОП-5 найнадійніших марок кросоверів з пробігом: рейтинг

Toyota RAV4 2019 року. Фото: netcarshow.com

За рівнем технологій та комфорту 3-5-річний автомобіль практично не поступається абсолютно новим машинам з салону. У такому віці практичні кросовери з пробігом стають найвигіднішим варіантом для щоденної експлуатації та сімейних поїздок. Вибір на користь перевіреного автовиробника дозволяє звести витрати на подальше обслуговування до мінімуму.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Лідери надійності

Японська марка Toyota посіла перше місце в останньому рейтингу надійності від Consumer Reports, створеному на основі дослідження 380 000 машин. За даними сервісу RepairPal, середньорічні витрати на ремонт авто цього бренду становлять 441 долар проти 652 доларів у середньому по ринку. Популярні моделі Toyota RAV4, Highlander та 4Runner залишаються найпопулярнішими на ринку. Аналітики CarEdge підрахували, що десятирічне обслуговування RAV4 обходиться у 6004 долари.

Слідом у рейтингу розташувалася Subaru, чиє річне обслуговування за даними RepairPal коштує близько 617 доларів. Експерти дослідження iSeeCars зазначають, що модель Subaru Outback має 22,3% шансів подолати позначку в 400 000, що значно перевищує середній показник у класі. Також високий рівень надійності та наявність повного приводу роблять вигідною покупку кросовера Subaru Crosstrek.

Третє місце посідає люксовий бренд Lexus. У дослідженні JD Power 2025 року марка втретє поспіль очолила рейтинг надійності у США. Обслуговування кросовера Lexus RX 350 за перші десять років становить 7840 доларів, що на 6515 доларів дешевше за середні показники конкурентів у преміумкласі.

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Довговічні машини

Четверту позицію утримує Honda. За розрахунками CarEdge, витрати на сервіс цієї марки за десять років становлять 6799 доларів, що на 2172 долари нижче за середньоринковий рівень. Сервіс RepairPal ставить бренду оцінку 4 з 5 балів. Модель Honda CR-V вимагає близько 7636 доларів на обслуговування за десятирічний період, а аналітики iSeeCars ставлять бренд на третє місце за ймовірністю досягнення пробігу в 400 000 км.

Замикає п'ятірку Mazda. У дослідженні надійності JD Power за 2025 рік бренд посів друге місце серед масових виробників, зафіксувавши 161 поломку на 100 машин. За даними RepairPal, середні витрати на ремонт кросовера Mazda CX-5 становлять лише 402 долари на рік при середньому показнику в класі 485 доларів. Аналітики CarEdge оцінюють загальні витрати на володіння машинами цієї марки на 1590 доларів нижче за середній рівень по ринку.

Раніше Новини.LIVE публікували повний рейтинг вживаних кросоверів та позашляховиків від гірших до найкращих. Експерти склали перелік, куди увійшли автомобілі віком від 5 до 15 років.

Також читайте, які повнопривідні кросовери з пробігом можна купити в Україні за ціною до 9000 доларів. Вибір конкретної моделі залежить від вимог до комфорту, стану трансмісії та прохідності.