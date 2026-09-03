Вживані кросовери від гірших до найкращих: рейтинг надійності

Toyota Land Cruiser 2021 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного автомобіля нерідко перетворюється на лотерею. Деякі моделі легко долають позначку в 300 000 км при звичайному обслуговуванні. Інші ж варіанти розчаровують власників постійними відмовами електроніки, поломками коробок передач та капітальним ремонтом мотора. Експерти склали рейтинг, куди увійшли вживані позашляховики та кросовери віком від 5 до 15 років, розділивши їх за рівнем надійності від найгірших до найкращих.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Guide.

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Категорія F

Моделі цієї категорії мають критичні дефекти, які здатні миттєво перетворити автомобіль на купу брухту. Автомобілі Hyundai Tucson, Santa Fe, Kona, а також Kia Sportage, Seltos та Sorento 2011–2021 років випуску з моторами 2 л та 2,4 л серії Theta потрапили сюди через ризик заклинювання двигуна, прокручування шатунних вкладишів та високу витрату мастила.

Вживані кросовери Nissan Rogue, Murano, Kicks, Pathfinder та Infiniti QX60 з варіаторами Jatco часто потерпають від перегріву та буксування трансмісії вже після 80 000 – 160 000 км.

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Старі європейські преміальні машини BMW X1, X3, X5; Audi Q5, Q7; Mercedes-Benz GLA, GLC, GLE; Volkswagen Touareg, Tiguan та Land Rover після 160 000 км вимагають величезних грошей через пневмопідвіски, витоки мастила та зношений пластик.

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Категорія D

Ці машини мають трохи менше критичних проблем, але відрізняються частими поломками та дорогим обслуговуванням. Моделі Ford Escape, Edge та Explorer з моторами EcoBoost об'ємом 1 л, 1,5 л, 1,6 л та 2 л страждають від потрапляння антифризу в блок циліндрів, прогорання прокладок ГБЦ та відмов турбін.

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Автомобілі Stellantis, такі як Jeep Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, Compass, Renegade та Dodge Durango, лякають збоями електрики та витоками оливи.

Великі повнорозмірні моделі Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon та Cadillac Escalade з моторами V8 мають проблеми з системою відключення циліндрів, що призводить до пошкодження розпредвалів та гідрокомпенсаторів.

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Категорія C

Сюди віднесли середньорозмірні машини Chevrolet Equinox, Traverse; GMC Terrain, Acadia та Buick Enclave. Старі версії з моторами 2,4 л та 3,6 л V6 відрізнялися витягуванням ланцюгів ГРМ, масложором та поломками коробок передач.

Моделі після 2019 року стали надійнішими, але все ще мають дрібні огріхи збірки.

Категорія B

Ці варіанти пропонують гарну якість при вибірковому підході до року випуску та мотора. Моделі Subaru Outback, Forester та Crosstrek після 2018 року отримали доопрацьовані мотори серії FB та надійніші варіатори. Кросовери Mitsubishi Outlander, Outlander Sport та Eclipse Cross приваблюють простими та витривалими моторами.

Електрокари Tesla Model Y від 2020 року випуску демонструють гарний ресурс батарей та моторів понад 300 000 км.

Моделі Honda CR-V до 2017 року з мотором 2,4 л вважаються майже вічними, тоді як версії після 2017 року з турбомотором 1,5 л вимагають уваги через розрідження мастила пальним. Гібридні модифікації цієї моделі показують найвищу надійність.

Категорія A

Моделі Honda HR-V, Pilot, Passport, а також Acura RDX та MDX з моторами 1,8 л, 2 л та 3,5 л V6 пропонують чудовий ресурс за умови вчасної заміни ременя ГРМ кожні 160 000 км.

Кросовери Toyota RAV4, Venza та Highlander демонструють бездоганну надійність, особливо у гібридних виконаннях.

Моделі Mazda CX-5, CX-3 та CX-30 з технологіями SkyActiv вважаються одним з найкращих виборів на вторинному ринку. Атмосферні мотори 2 л та 2,5 л у парі з класичним 6-ступеневим автоматом працюють бездоганно.

Категорія S

Вершиною надійності виступає лінійка Lexus UX, NX, RX, GX та LX, яка поєднує преміальний комфорт з перевіреними вузлами. Ці машини чудово зберігають свою вартість та проходять сотні тисяч кілометрів без серйозних зауважень.

Рамні позашляховики Toyota 4Runner, Land Cruiser та Sequoia з моторами 4 л V6 та 5,7 л V8 володіють майже безмежним ресурсом. Вони коштують дорого на ринку вживаних авто, але гарантують найменшу ймовірність серйозної поломки.

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