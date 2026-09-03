Подержанные кроссоверы от худших до лучших: рейтинг надежности

Toyota Land Cruiser 2021 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного автомобиля нередко превращается в лотерею. Некоторые модели легко преодолевают отметку в 300 000 км при обычном обслуживании. Другие же разочаровывают владельцев постоянными отказами электроники, поломками коробок передач и капитальным ремонтом двигателя. Эксперты составили рейтинг, в который вошли подержанные внедорожники и кроссоверы возрастом от 5 до 15 лет, разделив их по уровню надежности от худших к лучшим.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Guide.

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Категория F

Модели этой категории имеют критические дефекты, которые способны мгновенно превратить автомобиль в кучу металлолома. Автомобили Hyundai Tucson, Santa Fe, Kona, а также Kia Sportage, Seltos и Sorento 2011–2021 годов выпуска с двигателями объемом 2 л и 2,4 л серии Theta попали в этот список из-за риска заклинивания двигателя, прокручивания шатунных вкладышей и высокого расхода масла.

Подержанные кроссоверы Nissan Rogue, Murano, Kicks, Pathfinder и Infiniti QX60 с вариаторами Jatco часто страдают от перегрева и пробуксовки трансмиссии уже после 80 000 – 160 000 км.

Старые европейские автомобили премиум-класса BMW X1, X3, X5; Audi Q5, Q7; Mercedes-Benz GLA, GLC, GLE; Volkswagen Touareg, Tiguan и Land Rover после 160 000 км требуют огромных затрат из-за пневмоподвесок, утечек масла и изношенного пластика.

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Категория D

Эти автомобили имеют чуть меньше критических проблем, но отличаются частыми поломками и дорогостоящим обслуживанием. Модели Ford Escape, Edge и Explorer с двигателями EcoBoost объемом 1 л, 1,5 л, 1,6 л и 2 л страдают от попадания антифриза в блок цилиндров, прогорания прокладок ГБЦ и отказов турбин.

Автомобили Stellantis, такие как Jeep Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, Compass, Renegade и Dodge Durango, пугают сбоями в электрооборудовании и утечками масла.

Крупные полноразмерные модели Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade с двигателями V8 имеют проблемы с системой отключения цилиндров, что приводит к повреждению распределительных валов и гидрокомпенсаторов.

Категория C

Сюда отнесли среднеразмерные автомобили Chevrolet Equinox, Traverse; GMC Terrain, Acadia и Buick Enclave. Старые версии с двигателями V6 объемом 2,4 л и 3,6 л отличались износом цепей ГРМ, утечкой масла и поломками коробок передач.

Модели после 2019 года стали более надежными, но все еще имеют мелкие недостатки сборки.

Категория B

Эти варианты предлагают хорошее качество при выборочном подходе к году выпуска и двигателю. Модели Subaru Outback, Forester и Crosstrek после 2018 года получили доработанные двигатели серии FB и более надежные вариаторы. Кроссоверы Mitsubishi Outlander, Outlander Sport и Eclipse Cross привлекают простыми и выносливыми двигателями.

Электрокары Tesla Model Y 2020 года выпуска демонстрируют хороший ресурс батарей и двигателей более 300 000 км.

Модели Honda CR-V до 2017 года с двигателем объемом 2,4 л считаются практически вечными, тогда как версии после 2017 года с турбодвигателем объемом 1,5 л требуют внимания из-за разжижения масла топливом. Гибридные модификации этой модели демонстрируют наивысшую надёжность.

Категория A

Модели Honda HR-V, Pilot, Passport, а также Acura RDX и MDX с двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 3,5 л V6 отличаются превосходным ресурсом при условии своевременной замены ремня ГРМ каждые 160 000 км.

Кроссоверы Toyota RAV4, Venza и Highlander демонстрируют безупречную надежность, особенно в гибридных версиях.

Модели Mazda CX-5, CX-3 и CX-30 с технологиями SkyActiv считаются одним из лучших вариантов на вторичном рынке. Атмосферные двигатели объемом 2 л и 2,5 л в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач работают безупречно.

Категория S

Вершиной надежности является линейка Lexus UX, NX, RX, GX и LX, которая сочетает премиальный комфорт с проверенными узлами. Эти автомобили прекрасно сохраняют свою стоимость и проходят сотни тысяч километров без серьезных нареканий.

Рамные внедорожники Toyota 4Runner, Land Cruiser и Sequoia с двигателями 4 л V6 и 5,7 л V8 обладают практически безграничным ресурсом. Они стоят дорого на рынке подержанных автомобилей, но гарантируют минимальную вероятность серьезной поломки.

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