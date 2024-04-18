Самые популярные летние шины в Украине в 2024 году: ТОП-5

Рейтинг самых популярных летних шин для авто в Украине в 2024 году
Сезонные летние шины для автомобилей играют ключевую роль в безопасности движения на дороге в теплое время года. В обзоре представлены пять брендов покрышек, которые чаще всего покупают украинские водители.
Об этом сообщил Telegraf.
Goodyear EfficientGrip Performance
Одна из самых популярных моделей на рынке. Шины обладают оптимизированным протектором, который помогает уменьшить сопротивление качению, что снижает потребление топлива и уменьшает выбросы в атмосферу. Сохраняют глубину протектора в течение длительного времени. Имеют широкий спектр типов и размеров.
Цена в зависимости от класса и размера от 2613 грн за штуку.
Tigar High Performance
Шины известна надежностью и удобством. Имеют специально разработанный протектор, обеспечивающий отличное сцепление с дорогой. Некоторые модели шин способны уменьшать сопротивление качению.
Цена в зависимости от класса и размера от 1533 грн за штуку.
Premiorri Solazo
Известны сбалансированной производительностью на разных типах дорог. Имеют специально разработанный протектор, который обеспечивает отличное сцепление с дорогой как на сухой, так и мокрой поверхности. Конструкция покрышек помогает снизить шум и вибрацию во время движения.
Цена в зависимости от класса и размера от 1301 грн за штуку.
Aplus
Шины известны долговечностью и доступностью, ведь предлагают хорошее соотношение цены и качества. Обеспечивают солидный срок службы.
Цена в зависимости от класса и размера от 1336 грн за штуку.
Nexen Nblue
Шины имеют специальную конструкцию, которая помогает снизить шум и вибрацию во время движения, обеспечивая приятное вождение. Оптимизированный протектор и специальная смесь резины позволяют экономить топливо.
Цена в зависимости от класса и размера от 1920 грн за штуку.
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