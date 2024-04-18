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Рейтинг самых популярных летних шин для авто в Украине в 2024 году

18 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Самые популярные летние шины в Украине в 2024 году: ТОП-5
Тестирование летних покрышек. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сезонные летние шины для автомобилей играют ключевую роль в безопасности движения на дороге в теплое время года. В обзоре представлены пять брендов покрышек, которые чаще всего покупают украинские водители.

Об этом сообщил Telegraf.

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Goodyear EfficientGrip Performance

Одна из самых популярных моделей на рынке. Шины обладают оптимизированным протектором, который помогает уменьшить сопротивление качению, что снижает потребление топлива и уменьшает выбросы в атмосферу. Сохраняют глубину протектора в течение длительного времени. Имеют широкий спектр типов и размеров.

Цена в зависимости от класса и размера от 2613 грн за штуку.

Tigar High Performance

Шины известна надежностью и удобством. Имеют специально разработанный протектор, обеспечивающий отличное сцепление с дорогой. Некоторые модели шин способны уменьшать сопротивление качению.

Цена в зависимости от класса и размера от 1533 грн за штуку.

Premiorri Solazo

Известны сбалансированной производительностью на разных типах дорог. Имеют специально разработанный протектор, который обеспечивает отличное сцепление с дорогой как на сухой, так и мокрой поверхности. Конструкция покрышек помогает снизить шум и вибрацию во время движения.

Цена в зависимости от класса и размера от 1301 грн за штуку.

Aplus

Шины известны долговечностью и доступностью, ведь предлагают хорошее соотношение цены и качества. Обеспечивают солидный срок службы.

Цена в зависимости от класса и размера от 1336 грн за штуку.

Nexen Nblue

Шины имеют специальную конструкцию, которая помогает снизить шум и вибрацию во время движения, обеспечивая приятное вождение. Оптимизированный протектор и специальная смесь резины позволяют экономить топливо.

Цена в зависимости от класса и размера от 1920 грн за штуку.

Ранее мы писали, что означают цифры и буквы маркировки на автошинах. Также мы рассказывали, как правильно хранить зимние шины, чтобы они остались целиком на следующий сезон.

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