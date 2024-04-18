Найпопулярніші літні шини в Україні у 2024 році: ТОП-5

Тестування літніх покришок. Фото: caranddriver.com

Сезонні літні шини для автомобілів відграють ключову роль у безпеці руху на дорозі в теплу пору року. В огляді представлені п'ять брендів покришок, які найчастіше купують українські водії.

Про це повідомив Telegraf.

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Goodyear EfficientGrip Performance

Одна з найпопулярніших моделей на ринку. Шини мають оптимізований протектор, який допомагає зменшити опір кочення, що знижує споживання палива та зменшує викиди в атмосферу. Зберігають глибину протектора протягом тривалого часу. Мають широкий діапазон типів та розмірів.

Ціна залежно від класу та розмірів від 2613 грн за штуку.

Tigar High Performance

Шини відома надійністю та зручністю. Мають спеціально розроблений протектор, що забезпечує відмінне зчеплення з дорогою. Деякі моделі шин здатні зменшувати опір кочення.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1533 грн за штуку.

Premiorri Solazo

Відомі збалансованою продуктивністю на різних типах доріг. Мають спеціально розроблений протектор, який забезпечує відмінне зчеплення з дорогою як на сухій, так й на мокрій поверхні. Конструкція покришок допомагає зменшити шум і вібрацію під час руху.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1301 грн за штуку.

Aplus

Шини відомі довговічністю та доступністю, адже пропонують гарне співвідношення ціни та якості. Забезпечують солідний термін служби.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1336 грн за штуку.

Nexen Nblue

Шини мають спеціальну конструкцію, яка допомагає зменшити шум та вібрацію під час руху, забезпечуючи приємне водіння. Оптимізований протектор та особлива суміш гуми дозволяють економити пальне.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1920 грн за штуку.

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