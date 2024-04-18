Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Рейтинг найпопулярніших літніх шин для авто в Україні у 2024 році arrow

Рейтинг найпопулярніших літніх шин для авто в Україні у 2024 році

18 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Найпопулярніші літні шини в Україні у 2024 році: ТОП-5
Тестування літніх покришок. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сезонні літні шини для автомобілів відграють ключову роль у безпеці руху на дорозі в теплу пору року. В огляді представлені п'ять брендів покришок, які найчастіше купують українські водії.

Про це повідомив Telegraf.

Читайте також:

Goodyear EfficientGrip Performance

Одна з найпопулярніших моделей на ринку. Шини мають оптимізований протектор, який допомагає зменшити опір кочення, що знижує споживання палива та зменшує викиди в атмосферу. Зберігають глибину протектора протягом тривалого часу. Мають широкий діапазон типів та розмірів.

Ціна залежно від класу та розмірів від 2613 грн за штуку.

Tigar High Performance

Шини відома надійністю та зручністю. Мають спеціально розроблений протектор, що забезпечує відмінне зчеплення з дорогою. Деякі моделі шин здатні зменшувати опір кочення.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1533 грн за штуку.

Premiorri Solazo

Відомі збалансованою продуктивністю на різних типах доріг. Мають спеціально розроблений протектор, який забезпечує відмінне зчеплення з дорогою як на сухій, так й на мокрій поверхні. Конструкція покришок допомагає зменшити шум і вібрацію під час руху.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1301 грн за штуку.

Aplus

Шини відомі довговічністю та доступністю, адже пропонують гарне співвідношення ціни та якості. Забезпечують солідний термін служби.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1336  грн за штуку.

Nexen Nblue

Шини мають спеціальну конструкцію, яка допомагає зменшити шум та вібрацію під час руху, забезпечуючи приємне водіння. Оптимізований протектор та особлива суміш гуми дозволяють економити пальне.

Ціна залежно від класу та розмірів від 1920  грн за штуку.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.

рейтинг
авто
поради
автомобіль
шини для авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість