Рейтинг самых надежных бензиновых двигателей на подержанных авто

Honda Accord 2011 года. Фото: infocar.ua

Выбор надежного бензинового двигателя позволяет избежать дорогостоящих ремонтов и обеспечить стабильную работу автомобиля на протяжении многих лет. Эксперт подготовил перечень силовых агрегатов, которые заслужили репутацию вечных благодаря своей выносливости и экономичности.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Американская классика

Восьмое место в рейтинге занял атмосферный двигатель Ford объемом 1,6 л. Этот классический 4-цилиндровый агрегат известен своей неприхотливостью к качеству топлива и доступными запчастями. В отличие от турбированных версий EcoBoost, он не имеет глобальных проблем с поршневой группой или системой охлаждения.

Данный силовой агрегат массово устанавливали на такие популярные модели как Ford Focus второго и третьего поколений, а также на компактные Ford Fiesta. При должном уходе эти автомобили спокойно проезжают более 300 000 км без капитального ремонта, а установка газобаллонного оборудования делает их эксплуатацию максимально выгодной.

Французский минимализм

Седьмое место досталось французскому двигателю Renault 1,6 л с индексом K4M. Несмотря на стереотипы о надежности только дизельных двигателей от французов, этот бензиновый агрегат стал настоящим хитом благодаря простой конструкции и ременному приводу ГРМ. Он не предлагает взрывной динамики, однако демонстрирует выносливость.

Основными моделями для этого двигателя стали Renault Megane второго поколения, где он получил огромную популярность. Владельцы отмечают низкие расходы на топливо, которые при использовании газа составляют менее 400 грн на 100 км.

Корейская выносливость

Шестую позицию занимают корейские атмосферники объемом 1,4 л и 1,6 л. Эти двигатели имеют цепной привод ГРМ, который требует замены только раз в 150 000 или даже 200 000 км. Они прекрасно работают на газу и не создают проблем с закоксовыванием коллекторов при городской езде.

Чаще всего такие двигатели встречаются на Kia Ceed и Hyundai i30, что делает их золотой серединой для городских поездок.

Японская динамика

На пятом месте оказались двигатели Mazda объемом 1,6 л и 2 л, выпущенные еще до эпохи технологий SkyActiv. Эти агрегаты имеют цепной привод и славятся приятной динамикой даже при небольшой мощности. Хотя на больших пробегах они могут потреблять немного масла, это не считается фатальной проблемой.

Модель Mazda 3 с двигателем 1,6 л считается наиболее экономным вариантом, тогда как двигатель 2 л устанавливали на Mazda 3 и Mazda 6 в кузове GH.

Легендарная простота

Четвертую строчку заняли двигатели концерна VAG объемом 1,4 л и 1,6 л MPI. Это идеальный выбор для тех, кто живет в городах с ограниченным доступом к специализированным сервисам. Конструкция этих агрегатов настолько проста, что капитальный ремонт можно выполнить, вписавшись в бюджет до 1000 долларов.

Эти моторы являются сердцем таких автомобилей как Skoda Octavia Tour, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Даже при пробегах в 500 000 км они продолжают работать.

Также читайте:

Худшие малолитражные бензиновые двигатели авто последних лет

Бензиновый или дизельный двигатель: какой лучше для автомобиля

Технологические лидеры

Тройку лидеров открывают двигатели Honda объемом 1,3 л и 1,8 л. Малолитражный агрегат 1,3 л часто работает в составе гибридных систем, демонстрируя расход топлива в городе на уровне 6 л/100 км.

Такие двигатели установлены на Honda Civic и Honda Insight. В частности, гибридный Insight способен проехать более 300 000 км без вмешательства в основные узлы двигателя. Для модели Civic с двигателем 1,8 л идеальным решением станет установка газа, что нивелирует городской расход топлива более 10 л.

Мировой рекордсмен

Серебро рейтинга получил двигатель Toyota объемом 1,6 л. Этот классический атмосферник считается практически вечным и способен пробежать более 600 000 км даже при не совсем своевременном обслуживании. Он легко переносит топливо не лучшего качества и использование бюджетных масел.

Наибольшую популярность этот агрегат получил в составе Toyota Corolla, которая стала одной из самых продаваемых моделей в мире.

Безусловный победитель

Первое место занял 2-литровый цепной двигатель от Honda, который имеет прочный блок и четыре цилиндра. Он считается более выносливым, чем его аналог объемом 2,4 л, поскольку имеет меньшую нагрузку на основные компоненты и потребляет меньше топлива.

Этот силовой агрегат устанавливался на кроссовер Honda CR-V третьего поколения и седан Honda Accord восьмого поколения. Даже по цене около 11 000 долларов за подержанный автомобиль, такой выбор гарантирует спокойствие водителю, ведь двигатель просто заводится и едет при любых условиях.