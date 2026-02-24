Рейтинг найнадійніших бензинових двигунів на вживаних авто

Honda Accord 2011 року. Фото: infocar.ua

Вибір надійного бензинового двигуна дозволяє уникнути дорогих ремонтів та забезпечити стабільну роботу автомобіля протягом багатьох років. Експерт підготував перелік силових агрегатів, які заслужили репутацію вічних завдяки своїй витривалості та економічності.

Американська класика

Восьме місце у рейтингу посів атмосферний двигун Ford об'ємом 1,6 л. Цей класичний 4-циліндровий агрегат відомий своєю невибагливістю до якості пального та доступними запчастинами. На відміну від турбованих версій EcoBoost, він не має глобальних проблем з поршневою групою чи системою охолодження.

Даний силовий агрегат масово встановлювали на такі популярні моделі як Ford Focus другого та третього поколінь, а також на компактні Ford Fiesta. При належному догляді ці автомобілі спокійно проїжджають понад 300 000 км без капітального ремонту, а встановлення газобалонного обладнання робить їх експлуатацію максимально вигідною.

Французький мінімалізм

Сьоме місце дісталося французькому двигуну Renault 1,6 л з індексом K4M. Попри стереотипи про надійність лише дизельних двигунів від французів, цей бензиновий агрегат став справжнім хітом завдяки простій конструкції та ременевому приводу ГРМ. Він не пропонує вибухової динаміки, проте демонструє витривалість.

Основними моделями для цього двигуна стали Renault Megane другого покоління, де він здобув величезну популярність. Власники відзначають низькі витрати на паливо, які при використанні газу складають менш як 400 грн на 100 км.

Корейська витривалість

Шосту позицію займають корейські атмосферники об'ємом 1,4 л та 1,6 л. Ці двигуни мають ланцюговий привід ГРМ, який потребує заміни лише раз на 150 000 чи навіть 200 000 км. Вони чудово працюють на газу та не створюють проблем з закоксовуванням колекторів при міській їзді.

Найчастіше такі двигуни зустрічаються на Kia Ceed та Hyundai i30, що робить їх золотою серединою для міських поїздок.

Японська динаміка

На п'ятому місці опинилися двигуни Mazda об'ємом 1,6 л та 2 л, випущені ще до епохи технологій SkyActiv. Ці агрегати мають ланцюговий привід та славляться приємною динамікою навіть за невеликої потужності. Хоча на великих пробігах вони можуть споживати трохи мастила, це не вважається фатальною проблемою.

Модель Mazda 3 з двигуном 1,6 л вважається найбільш економним варіантом, тоді як двигун 2 л встановлювали на Mazda 3 та Mazda 6 у кузові GH.

Легендарна простота

Четверту сходинку посіли двигуни концерну VAG об'ємом 1,4 л та 1,6 л MPI. Це ідеальний вибір для тих, хто живе у містах з обмеженим доступом до спеціалізованих сервісів. Конструкція цих агрегатів настільки проста, що капітальний ремонт можна виконати, вписавшись у бюджет до 1000 доларів.

Ці мотори є серцем таких автомобілів як Skoda Octavia Tour, Skoda Octavia та Volkswagen Golf. Навіть при пробігах у 500 000 км вони продовжують працювати.

Технологічні лідери

Трійку лідерів відкривають двигуни Honda об'ємом 1,3 л та 1,8 л. Малолітражний агрегат 1,3 л часто працює у складі гібридних систем, демонструючи витрату пального у місті на рівні 6 л/100 км.

Такі двигуни встановлені на Honda Civic та Honda Insight. Зокрема, гібридний Insight здатен проїхати понад 300 000 км без втручання в основні вузли двигуна. Для моделі Civic з двигуном 1,8 л ідеальним рішенням стане встановлення газу, що нівелює міську витрату пального понад 10 л.

Світовий рекордсмен

Срібло рейтингу отримав двигун Toyota об'ємом 1,6 л. Цей класичний атмосферник вважається практично вічним та здатний пробігти понад 600 000 км навіть при не зовсім вчасному обслуговуванні. Він легко переносить пальне не найкращої якості та використання бюджетних мастил.

Найбільшу популярність цей агрегат здобув у складі Toyota Corolla, яка стала однією з найбільш продаваних моделей у світі.

Безумовний переможець

Перше місце посів 2-літровий ланцюговий двигун від Honda, який має міцний блок та чотири циліндри. Він вважається більш витривалим за свій аналог об'ємом 2,4 л, позаяк має менше навантаження на основні компоненти та споживає менше пального.

Цей силовий агрегат встановлювався на кросовер Honda CR-V третього покоління та седан Honda Accord восьмого покоління. Навіть за ціною близько 11 000 доларів за вживаний автомобіль, такий вибір гарантує спокій водієві, адже двигун просто заводиться та їде за будь-яких умов.