Volkswagen ID.7 Tourer 2025 года. Фото: netcarshow.com



Современные семейные электромобили должны сочетать в себе просторный салон, вместительный багажник и надежную защиту для пассажиров разного возраста. Сегодня на рынке представлены модели на любой вкус и бюджет, от компактных городских кроссоверов до роскошных внедорожников. Британские журналисты составили собственный рейтинг из 11 лучших электрических моделей для поездок с детьми.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trader.

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Массовый сегмент

Компактный Kia EV3 получил звание образца сбалансированности благодаря выгодному соотношению цены, запаса хода и скорости зарядки. Несмотря на небольшие внешние габариты, машина ощущается массивной и солидной на дороге.

Подобную практичность предлагает Skoda Elroq, которая предоставляет достаточно места для подростков на заднем сиденье, техническую базу Volkswagen и фирменные мелочи вроде скребка для льда или зонтика в дверях.

Для жителей мегаполисов с тесными парковками идеально подойдет яркий Renault 4 в ретростиле. Он умудряется сочетать компактность, вместительный багажник и уютный салон.

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Если нужен больший запас хода для дальних поездок, стоит обратить внимание на заднеприводный универсал Volkswagen ID.7 Tourer. Версии Pro Match Plus и Pro S Match Plus обеспечивают плавный ход и уверенные обгоны, а более мощная батарея позволяет преодолевать почти 640 км без подзарядки.

Среди доступных вариантов эксперты выделяют подержанную Tesla Model Y с огромным багажником и забавными функциями на экране для детей.

Серьезную конкуренцию составляет китайский BYD Sealion 7, который уже в базовой заднеприводной версии проезжает около 480 км, имеет поворотный дисплей, тепловой насос и функцию питания внешних устройств.

Более спортивный характер в этом классе демонстрирует купеобразный кроссовер Cupra Tavascan с футуристическим интерьером, превосходной подвеской и агрессивным дизайном, который особенно нравится подросткам.

Безопасность этой модели журналист проверил на собственном опыте, когда на скорости 100 км/ч перед машиной выбежал олень. Передняя часть кузова приняла удар на себя и полностью поглотила энергию столкновения, благодаря чему салон остался невредимым, а дети на заднем сиденье не пострадали.

Премиальные модели

В премиальном классе шведский кроссовер Volvo EX60 конкурирует с BMW iX3. Он способен проехать более 800 км на одном заряде. При этом сохраняет высокий уровень безопасности и ненавязчивую работу электронных ассистентов.

Универсал BMW i5 Touring благодаря более низкому центру тяжести управляется лучше, чем кроссоверы. Автомобиль предлагает огромный запас места для ног задних пассажиров и удобный багажник. От слишком низкопрофильных шин лучше отказаться ради защиты от проколов.

Обновленный Polestar 3 получил батареи с запасом хода около 640 км, более быструю зарядку, первоклассную аудиосистему и встроенную викторину о планетах на экране мультимедиа для школьников.

Вершиной роскоши в рейтинге стал Range Rover Sport Electric стоимостью более 100 000 фунтов стерлингов. Этот внедорожник сочетает тишину двухцветного кожаного салона с безупречной проходимостью, ведь высокий крутящий момент электродвигателей позволяет преодолевать сложное бездорожье даже без традиционной понижающей передачи.

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