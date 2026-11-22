Volkswagen ID.7 Tourer 2025 року. Фото: netcarshow.com



Сучасні сімейні електромобілі мають поєднувати просторий салон, місткий багажник та надійний захист для пасажирів різного віку. Сьогодні на ринку представлені моделі на будь-який смак і бюджет, від компактних міських паркетників до розкішних позашляховиків. Британські журналісти сформували власний рейтинг з 11 найкращих електричних моделей для поїздок із дітьми.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Trader.

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Масовий сегмент

Компактний Kia EV3 отримав звання взірця збалансованості завдяки вигідному співвідношенню ціни, запасу ходу та швидкості заряджання. Попри невеликі зовнішні габарити, машина відчувається масивною та солідною на дорозі.

Подібну практичність пропонує Skoda Elroq, яка дає достатньо простору для підлітків на задньому ряду, технічну базу Volkswagen та фірмові дрібниці на кшталт скребка для льоду чи парасольки у дверях.

Для мешканців мегаполісів з тісними парковками ідеально підійде яскравий Renault 4 у ретростилі. Він примудряється поєднувати компактність, глибокий багажник та затишний салон.

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Якщо потрібен більший запас ходу для далеких поїздок, варто звернути увагу на задньопривідний універсал Volkswagen ID.7 Tourer. Версії Pro Match Plus та Pro S Match Plus забезпечують плавний хід і впевнені обгони, а старша батарея дозволяє долати майже 640 км без підзарядки.

Серед демократичних варіантів експерти виділяють вживану Tesla Model Y з величезним багажником та кумедними функціями на екрані для дітей.

Серйозну конкуренцію створює китайський BYD Sealion 7, який вже в базовій задньопривідній версії проїжджає близько 480 км, має поворотний дисплей, теплову помпу та функцію живлення зовнішніх приладів.

Спортивніший характер у цьому класі демонструє купеподібний кросовер Cupra Tavascan з футуристичним інтер'єром, чудовою підвіскою та агресивним дизайном, який особливо подобається підліткам.

Безпеку цієї моделі журналіст перевірив на власному досвіді, коли на швидкості 100 км/год перед машиною вибіг олень. Передня частина кузова взяла удар на себе і повністю погасила енергію зіткнення, завдяки чому салон залишився неушкодженим, а діти на задньому сидінні не постраждали.

Преміальні моделі

У преміальному класі шведський кросовер Volvo EX60 конкурує з BMW iX3. Він здатний проїхати понад 800 км на одному заряді. При цьому зберігає високий рівень безпеки та ненав'язливу роботу електронних асистентів.

Універсал BMW i5 Touring завдяки нижчому центру ваги керується краще за кросовери. Авто пропонує величезний запас місця для ніг задніх пасажирів та зручний багажник. Від занадто низькопрофільних шин краще відмовитися заради захисту від проколів.

Оновлений Polestar 3 отримав батареї з запасом ходу близько 640 км, швидшу зарядку, першокласну аудіосистему та вбудовану вікторину про планети на екрані мультимедіа для школярів.

Вершиною розкоші у рейтингу став Range Rover Sport Electric вартістю понад 100 000 фунтів стерлінгів. Цей позашляховик поєднує тишу двоколірного шкіряного салону з бездоганною прохідністю, адже високий крутний момент електромоторів дозволяє долати складне бездоріжжя навіть без традиційної понижувальної передачі.

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