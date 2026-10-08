Сімейні авто з розгоном до сотні за 4 секунди: ТОП-5 моделей

Audi RS6 Performance Avant 2023 року. Фото: netcarshow.com

Раніше практичний сімейний транспорт асоціювався виключно з повільною їздою та великим багажником. Проте сучасні виробники навчилися поєднувати високу швидкість автомобіля та комфорт для всіх пасажирів. Сьогодні великі седани, універсали, кросовери та позашляховики здатні розганятися до 100 км/год за лічені секунди. При цьому вони пропонують просторі салони, кріплення для дитячих крісел та величезний об'єм для багажу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Електричний прорив

Американський електричний кросовер Lucid Gravity Grand Touring поєднує риси SUV та мінівена, пропонуючи сім місць на трьох рядах сидінь. Об'єм багажника становить 595 літрів за третім рядом, а при складених сидіннях зростає до 3143 літрів. Для пасажирів передбачені висувні столики, акустичне скло, підвіска з регулюванням м'якості та подвійне скління.

Силова установка розвиває потужність 828 к.с. та забезпечує розгін до 100 км/год всього за 3,4 секунди. Автомобіль долає дистанцію у чверть милі за 11 секунд, що відповідає показникам трекових спорткарів. Завдяки розкішному оснащенню модель чудово підходить для далеких подорожей усією сім'єю.

Заряджений універсал

Замість звичайного сімейного транспорту німецькі інженери створили універсал Audi RS6 Performance Avant. Під його капотом працює 4-літровий бензиновий мотор V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 621 к.с. Цей агрегат дозволяє автомобілю розганятися до 100 км/год всього за 3,2 секунди.

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Попри спортивний характер, машина залишається повноцінним сімейним універсалом. Багажне відділення пропонує від 565 до 1680 літрів вільного простору при складених задніх сидіннях. Модель має 4-зонний клімат-контроль, підігрів усіх сидінь та кріплення для дитячих автокрісел.

Представницьке авто

Німецький седан Mercedes-AMG S 63 E Performance поєднує комфорт першого класу та потужність суперкара. Модель оснащена 4-літровим бензиновим турбомотором V8, який у зв'язці з допоміжною системою видає 791 к.с. Автомобіль масою понад 2,6 т набирає першу сотню всього за 2,6 секунди.

Просторий салон пропонує пасажирам заднього ряду понад 110 см вільного простору для ніг. Автомобіль оснащений сидіннями з масажем та вентиляцією, акустичним склом і дверцятами з плавним дотягуванням. Установлення дитячих крісел відбувається легко завдяки зручним анкерам та широким дверним отворам.

Американський позашляховик

Трирядний позашляховик Dodge Durango SRT Hellcat пропонує традиційну бензинову потужність. Під капотом встановлено 6,2-літровий компресорний мотор V8 HEMI потужністю 710 к.с. Величезна машина розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди та розвиває максимальну швидкість 290 км/год.

Салон розрахований на розміщення семи пасажирів на трьох рядах сидінь. Багажне відділення пропонує від 487 літрів за третім рядом до 2410 літрів при складених сидіннях. Позашляховик також здатний буксирувати важкі причепи масою до 3945 кг.

Технологічний кросовер

Електричний кросовер Tesla Model X Plaid отримав 3-моторну силову установку потужністю 1020 к.с. Модель розганяється до 100 км/год всього за 2,5 секунди, а чверть милі долає за 9,9 секунди. Автомобіль виділяється фірмовими задніми дверима у формі крил сокола та пропонується у версіях на 5 або 6 місць.

Загальний об'єм вантажного простору досягає 2675 літрів, а маса причепа може становити до 2268 кг. У салоні встановлено головний 17-дюймовий сенсорний екран, окремий 8-дюймовий дисплей для задніх пасажирів, аудіосистему на 22 динаміки потужністю 960 Вт та 3-зонний клімат-контроль.

Раніше Новини.LIVE писали, як змінюється витрата пального при різній швидкості автомобіля. Прагнення рухатися стрімкіше змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням.

Також читайте про п’ять кросоверів швидших за Ford Mustang Mach-E. Абсолютне лідерство у динаміці утримує 3-моторний Tesla Model X Plaid з віддачею 1020 к.с.