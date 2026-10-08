Семейные авто, разгоняющиеся до сотни за 4 секунды: ТОП-5 моделей

Audi RS6 Performance Avant 2023 года. Фото: netcarshow.com

Раньше практичный семейный транспорт ассоциировался исключительно с медленной ездой и большим багажником. Однако современные производители научились сочетать высокую скорость автомобиля и комфорт для всех пассажиров. Сегодня большие седаны, универсалы, кроссоверы и минивэны способны разгоняться до 100 км/ч за считанные секунды. При этом они предлагают просторные салоны, крепления для детских кресел и огромный объем для багажа.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Электрический прорыв

Американский электрический кроссовер Lucid Gravity Grand Touring сочетает в себе черты SUV и минивэна, предлагая семь мест в трех рядах сидений. Объем багажника составляет 595 литров за третьим рядом, а при сложенных сиденьях увеличивается до 3143 литров. Для пассажиров предусмотрены выдвижные столики, акустическое стекло, подвеска с регулировкой жесткости и двойное остекление.

Силовая установка развивает мощность 828 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Автомобиль преодолевает дистанцию в четверть мили за 11 секунд, что соответствует показателям трековых спорткаров. Благодаря роскошной комплектации модель прекрасно подходит для дальних путешествий всей семьей.

Заряженный универсал

Вместо обычного семейного автомобиля немецкие инженеры создали универсал Audi RS6 Performance Avant. Под его капотом работает 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 621 л.с. Этот агрегат позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды.

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Несмотря на спортивный характер, автомобиль остается полноценным семейным универсалом. Багажное отделение предлагает от 565 до 1680 литров свободного пространства при сложенных задних сиденьях. Модель оснащена 4-зонным климат-контролем, подогревом всех сидений и креплениями для детских автокресел.

Представительский автомобиль

Немецкий седан Mercedes-AMG S 63 E Performance сочетает в себе комфорт первого класса и мощность суперкара. Модель оснащена 4-литровым бензиновым турбодвигателем V8, который в сочетании с вспомогательной системой развивает 791 л.с. Автомобиль массой более 2,6 т разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды.

Просторный салон предлагает пассажирам заднего ряда более 110 см свободного пространства для ног. Автомобиль оснащен сиденьями с массажем и вентиляцией, акустическим стеклом и дверцами с плавным дотягиванием. Установка детских кресел происходит легко благодаря удобным анкерам и широким дверным проемам.

Американский внедорожник

Трехрядный внедорожник Dodge Durango SRT Hellcat предлагает традиционную бензиновую мощность. Под капотом установлен 6,2-литровый компрессорный двигатель V8 HEMI мощностью 710 л.с. Огромный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость 290 км/ч.

Салон рассчитан на размещение семи пассажиров на трех рядах сидений. Багажное отделение вмещает от 487 литров за третьим рядом до 2410 литров при сложенных сиденьях. Внедорожник также способен буксировать тяжелые прицепы массой до 3945 кг.

Технологичный кроссовер

Электрический кроссовер Tesla Model X Plaid получил 3-моторную силовую установку мощностью 1020 л.с. Модель разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а четверть мили преодолевает за 9,9 секунды. Автомобиль выделяется фирменными задними дверями в форме крыльев сокола и предлагается в версиях на 5 или 6 мест.

Общий объем грузового пространства достигает 2675 литров, а масса прицепа может составлять до 2268 кг. В салоне установлен главный 17-дюймовый сенсорный экран, отдельный 8-дюймовый дисплей для задних пассажиров, аудиосистема с 22 динамиками мощностью 960 Вт и 3-зонный климат-контроль.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как меняется расход топлива при различной скорости автомобиля. Стремление двигаться быстрее заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.

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