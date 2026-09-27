Типичные болячки Mazda CX-30: слабые места кроссовера с пробегом

Mazda CX-30 2020 года. Фото: netcarshow.com

Японский компактный кроссовер завоевал большую популярность благодаря стильному дизайну, качественному интерьеру и приятной управляемости. Однако при покупке подержанной Mazda CX-30 стоит обратить внимание на некоторые технические проблемы, характерные для отдельных годов выпуска. Производитель уже выпустил серию сервисных обновлений и кампаний по отзыву для устранения выявленных дефектов. Подробный предварительный осмотр узлов автомобиля помогает избежать незапланированных расходов на ремонт.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Двигатель и электрооборудование

Турбированный 2,5-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G Turbo мощностью 250 л.с. на автомобилях 2020–2021 годов известен повышенным расходом масла. Причиной проблемы становятся изношенные или поврежденные маслосъемные колпачки выпускных клапанов, через которые жидкость попадает в цилиндры. Для решения этой проблемы производитель запустил специальную программу обслуживания с бесплатным устранением дефекта и продлил гарантию на двигатель.

Еще одной распространенной неприятностью кроссовера стал быстрый разряд аккумулятора после длительной стоянки. Из-за сбоев в программном обеспечении модуль управления кузовом и блок климат-контроля не отключались после выключения зажигания и продолжали потреблять ток. Заводское обновление программного обеспечения также исправило некорректную работу системы адаптивного круиз-контроля и случайные срабатывания сигнализации.

Безопасность и климат

На отдельных экземплярах 2022–2023 годов выпуска встречались неисправности блока управления антиблокировочной системой тормозов ABS. Из-за проблем с гидравликой педаль тормоза могла проваливаться глубже, чем обычно, что требовало посещения дилера для проверки или замены узла. Кроме того, на рынке Северной Америки фиксировались случаи отключения подушек безопасности при полной разрядке аккумулятора, если зажигание оставалось включенным более двух часов при выключенном двигателе.

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Система кондиционирования воздуха на автомобилях 2020–2024 годов выпуска иногда работает нестабильно из-за неисправного датчика температуры. Некачественная пайка проводки приводит к тому, что датчик занижает реальные показатели на улице, из-за чего автоматический климат-контроль уменьшает обдув или начинает подавать тёплый воздух.

Владельцы ранних версий 2020 года и седанов Mazda3 дополнительно жаловались на сбои мультимедийной системы Mazda Connect и посторонние шумы в динамиках.

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