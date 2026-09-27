Типові болячки Mazda CX-30: слабкі місця кросовера з пробігом

Mazda CX-30 2020 року. Фото: netcarshow.com

Японський компактний кросовер заслужив високу популярність завдяки стильному дизайну, якісному інтер'єру та приємній керованості. Проте під час купівлі вживаної Mazda CX-30 варто звернути увагу на деякі технічні проблеми окремих років випуску. Виробник вже випустив серію сервісних оновлень та кампаній з відкликання для усунення виявлених дефектів. Детальний попередній огляд вузлів автомобіля допомагає уникнути незапланованих витрат на ремонт.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Двигун та електрика

Турбований 2,5-літровий бензиновий мотор Skyactiv-G Turbo потужністю 250 к.с. на машинах 2020-2021 років відомий підвищеною витратою мастила. Причиною проблеми стають зношені або пошкоджені оливознімні ковпачки випускних клапанів, через які рідина потрапляє в циліндри. Для розв'язання цієї проблеми виробник запровадив спеціальну програму обслуговування з безплатним усуненням дефекту та подовжив гарантію на мотор.

Іншою поширеною неприємністю кросовера став швидкий розряд акумулятора після тривалої стоянки. Через збої в програмному забезпеченні модуль керування кузовом і блок клімат-контролю не вимикалися після вимкнення запалювання та продовжували споживати струм. Заводське оновлення софту також виправило некоректну роботу системи адаптивного круїз-контролю та випадкові спрацьовування сигналізації.

Безпека та клімат

На окремих екземплярах випуску 2022-2023 років траплялися несправності блоку керування антиблокувальною системою гальм ABS. Через проблеми з гідравлікою педаль гальма могла провалюватися глибше звичайного, що вимагало візиту до дилера для перевірки або заміни вузла. Додатково на ринку Північної Америки фіксували відключення подушок безпеки при повному розряді батареї, якщо запалювання лишалося увімкненим понад дві години при вимкненому моторі.

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Система кондиціонування повітря на автомобілях 2020-2024 років випуску іноді працює нестабільно через дефектний датчик температури. Неякісна пайка проводки змушує датчик занижувати реальні показники на вулиці, через що автоматичний клімат-контроль зменшує обдув або починає подавати тепле повітря.

Власники ранніх версій 2020 року та седанів Mazda3 додатково скаржилися на збої мультимедійної системи Mazda Connect і сторонні шуми в динаміках.

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