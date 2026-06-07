Пробег или моточасы: что важнее для подержанного авто

Автомобили в движении и в пробке. Фото: Новини.LIVE

При покупке подержанного автомобиля большинство водителей обращают внимание исключительно на цифры одометра. Однако сам по себе пробег не является точным показателем фактического износа силового агрегата. Два авто с одинаковым километражем могут иметь совершенно разное техническое состояние в зависимости от условий эксплуатации. Главная причина такого явления заключается во времени работы двигателя без движения.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Суть показателя

Понятие моточасов охватывает общее время работы двигателя независимо от того, движется автомобиль или стоит на месте. Сюда засчитывается каждая минута прогрева, ожидания на парковках или пребывания в пробках. Работа на холостом ходу существенно увеличивает внутреннее время эксплуатации мотора без добавления реальных километров.

Коммерческие компании всегда тщательно отслеживают именно этот параметр при обслуживании своих автопарков. Обычный километраж не позволяет правильно оценить, какую именно нагрузку выдержал автомобиль. Большое количество моточасов при малом пробеге часто свидетельствует о сложных условиях эксплуатации в городском режиме.

Последствия простоя

Постоянная работа без должной рабочей нагрузки со временем существенно снижает общую эффективность силового агрегата. При отсутствии оптимального давления и высокой температуры процесс сгорания топлива становится менее эффективным. Особенно сильно от этого страдают современные дизельные двигатели, которые конструктивно рассчитаны на постоянную работу под нагрузкой.

Читайте также:

Длительное бездействующее вращение приводит к активному накоплению нагара в цилиндрах и выхлопной системе автомобиля. Кроме того, при длительной работе на низких температурах топливо начинает смешиваться с моторным маслом. Это стремительно ухудшает смазочные свойства жидкости и ускоряет разрушение внутренних деталей. Дополнительно бесполезная работа двигателя приводит к перерасходу топлива и увеличению количества вредных выбросов в атмосферу.

Ранее Новини.LIVE писали, о компактных кроссоверах, которые советуют купить даже с большим пробегом. Эксперты выделяют несколько японских, американских и корейских вариантов с безупречной репутацией.

Также читайте о четырех признаках скрученного пробега в подержанном автомобиле.