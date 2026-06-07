Пробіг чи мотогодини: що важливіше для вживаного авто

Автомобілі в русі та в заторі. Фото: Новини.LIVE

Під час купівлі вживаного автомобіля більшість водіїв звертають увагу виключно на цифри одометра. Проте сам по собі пробіг не є точним показником фактичного зносу силового агрегату. Два авто з однаковим кілометражем можуть мати абсолютно різний технічний стан залежно від умов експлуатації. Головна причина такого явища полягає в часі роботи двигуна без руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Суть показника

Поняття мотогодин охоплює загальний час роботи двигуна незалежно від того, рухається автомобіль чи стоїть на місці. Сюди зараховується кожна хвилина прогріву, очікування на парковках або перебування у заторах. Робота на холостому ходу суттєво збільшує внутрішній час експлуатації мотора без додавання реальних кілометрів.

Комерційні компанії завжди ретельно відстежують саме цей параметр під час обслуговування своїх автопарків. Звичайний кілометраж не дозволяє правильно оцінити, яке саме навантаження витримав автомобіль. Велика кількість мотогодин при малому пробігу часто свідчить про складні умови експлуатації в міському режимі.

Наслідки простою

Постійна робота без належного робочого навантаження з часом суттєво знижує загальну ефективність силового агрегату. За відсутності оптимального тиску та високої температури процес згоряння палива стає менш ефективним. Особливо сильно від цього страждають сучасні дизельні двигуни, які конструктивно розраховані на постійну роботу під навантаженням.

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Тривале бездіяльне обертання призводить до активного накопичення нагару в циліндрах та вихлопній системі автомобіля. Крім того, під час тривалої роботи на низьких температурах паливо починає змішуватися з моторною оливою. Це стрімко погіршує мастильні властивості рідини та прискорює руйнування внутрішніх деталей. Додатково марна робота двигуна призводить до перевитрати пального та збільшення кількості шкідливих викидів в атмосферу.

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