Почему не стоит покупать гибридный автомобиль

2025 Honda Civic Hybrid. Фото: Honda

Когда автовладелец решает обменять свой автомобиль с ДВС на гибрид, то обычно учитывает только преимущества этого транспортного средства: топливную эффективность, низкие выбросы выхлопной трубы, высокие стандарты надежности и широкий выбор моделей на рынке. Но у силовой установки такого типа есть и недостатки, о которых нужно помнить.

Об этом написал Top Speed.

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Более высокая цена

Гибриды дороже хотя бы потому, что конечный пользователь должен взять на себя стоимость дополнительного электрического привода, установленного в автомобиле. Например, базовый Honda Accord LX начинается от 28 295 долларов. В то же время цена базового Honda Sport Hybrid стартует с 33 655 долларов. Отдельно стоит Toyota, которая сблизила маржу между своими гибридами и классическими ДВС на расстояние 1500 долларов.

Замена батареи

Стоимость замены гибридной батареи остается высокой из-за дорогих материалов, сложных производственных процессов и ограниченного предложения специализированных компонентов батареи. Большинство гибридных автомобилей используют литий-ионные или никель-металл-гидридные батареи, для производства которых требуются редкие минералы: литий, кобальт и никель.

К тому же для установки высоковольтных гибридных аккумуляторных блоков нужна специальная рабочая сила и оборудование, что повышает плату за обслуживание. А сама замена может стоить от 2000 до 8000 долларов в зависимости от марки и модели.

Возможности электромобиля

Гибридные транспортные средства не могут долго работать исключительно на электродвигателе. Размер батареи и выходная мощность оптимизированы для коротких циклов вождения на электротяге, как правило, на низких скоростях или во время движения с остановками, а не для непрерывной работы.

Более дорогое техобслуживание

Гибридная аккумуляторная система требует специальных диагностических инструментов и обученных техников для проведения ремонта и замены. Электрические компоненты высокого напряжения, включая инверторы и блоки управления питанием, требуют дополнительных мер безопасности и профессионального обращения. Не менее сложная вещь — гибридная система охлаждения.

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