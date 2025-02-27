Чому не варто купляти гібридний автомобіль

2025 Honda Civic Hybrid. Фото: Honda

Коли автовласник вирішує обміняти свій автомобіль з ДВС на гібрид, то зазвичай враховує лише переваги цього транспортного засобу: паливну ефективність, нижчі викиди вихлопної труби, високі стандарти надійності та широкий вибір моделей на ринку. Але у силової установки такого типу є й недоліки, на які варто зважати.

Про це написав Top Speed.

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Вища ціна

Гібриди дорожчі хоча б тому, що кінцевий користувач повинен взяти на себе вартість додаткового електричного приводу, встановленого в автомобілі. Наприклад, базовий Honda Accord LX починається від 28 295 доларів. Водночас ціна базового Honda Sport Hybrid стартує з 33 655 доларів. Окремо стоїть Toyota, яка зблизила маржу між своїми гібридами та класичними ДВЗ на відстань 1500 доларів.

Заміна батареї

Вартість заміни гібридної батареї залишається високою через дорогі матеріали, складні виробничі процеси та обмежену пропозицію спеціалізованих компонентів батареї. Більшість гібридних автомобілів використовують літій-іонні або нікель-метал-гідридні батареї, для виробництва яких потрібні рідкісні мінерали: літій, кобальт та нікель.

До того ж для встановлення високовольтних гібридних акумуляторних блоків потрібна спеціальна робоча сила та обладнання, що підвищує плату за обслуговування. А сама заміна може коштувати від 2000 до 8000 доларів залежно від марки та моделі.

Можливості електромобіля

Гібридні транспортні засоби не можуть довго працювати виключно на електродвигуні. Розмір батареї та вихідна потужність оптимізовані для коротких циклів водіння на електротязі, зазвичай, на низьких швидкостях або під час руху з зупинками, а не для безперервної роботи.

Дорожче техобслуговування

Гібридна акумуляторна система потребує спеціальних діагностичних інструментів та навчених техніків для проведення ремонту та заміни. Електричні компоненти високої напруги, включаючи інвертори та блоки керування живленням, вимагають додаткових заходів безпеки та професійного поводження. Не менш складна річ — гібридна система охолодження.

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