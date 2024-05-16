Тайные хранилища — где в автомобиле находятся скрытые места для хранения

В салоне есть неизвестные места хранения. Фото: usnews.com

Команда Nationwide Vehicle Contracts поделилась несколькими полезными советами о том, как обнаружить неизвестные плюсы автомобилей. Ведь в машинах много мест для хранения вещей, о которых водители могут не знать.

Об этом написала The Sun.

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Скрытые крючки

Практически любой автомобиль имеет стандартный набор крючков, разбросанных по всему салону. Чаще всего они находятся под ручками у пассажирской двери. Однако некоторые модели имеют дополнительные точки крепления вокруг центральной консоли спереди. Их можно использовать для подвешивания сумок, освежителей воздуха и даже одежды.

Осмотрите свою машину, может, найдете дополнительные небольшие пластиковые крепления.

Место для зонта

Многие водители Skoda могут не беспокоиться о том, что забудут зонтик, ведь в некоторых моделях этот аксессуар встроен либо в отсеке под сиденьем, либо в передней двери.

Фото: skoda-auto.com

Под ногами

Автомобили с высокими полами, такие как внедорожники или фургоны, часто имеют скрытые места для хранения вещей там, где вы меньше всего ожидаете. Иногда под ковриками есть небольшие зазоры, в которые можно положить несколько предметов или спрятать ценные вещи.

Эксперты Nationwide рекомендуют использовать их для хранения моющих средств или инструментов, которые могут пригодиться в пути.

Тайный отсек

Владельцев многих автомобилей Fiat призвали проверить, есть ли у них в машине специальный секретный отсек. Видео в TikTok, раскрывающее эту полезную функцию, собрало более 40 000 предпочтений. Один из автовладельцев написал: "Мне понадобилось два года, чтобы понять это".

Если в автомобиле есть такая функция, к ней можно получить доступ, откинув пассажирское сиденье назад, чтобы открыть отсек под ним.

Фото: TikTok/kadymcgeachy

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