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Приховані місця для зберігання в авто — ви навіть не здогадуєтесь про них

16 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Таємні сховища — де в автомобілі знаходяться приховані місця для зберігання
В салоні є невідомі місця для зберігання. Фото: usnews.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Команда Nationwide Vehicle Contracts поділилася кількома корисними порадами про те, як виявити невідомі плюси автомобілів. Адже в машинах є багато місць для зберігання речей, про які водії можуть не знати.

Про це написала The Sun.

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Приховані гачки

Практично будь-який автомобіль має стандартний набір гачків, розкиданих по всьому салону. Найчастіше вони знаходяться під ручками біля пасажирських дверей. Однак деякі моделі мають додаткові точки кріплення навколо центральної консолі спереду. Їх можна використовувати для підвішування сумок, освіжувачів повітря і навіть одягу.

Огляньте свою машину, може, знайдете додаткові невеличкі пластикові кріплення.

Місце для парасольки

Багато водіїв Skoda можуть не турбуватися про те, що забудуть парасольку, адже в деяких моделях цей аксесуар вбудований або у відсіку під сидінням, або в передніх дверях.

 

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Фото: skoda-auto.com

Під ногами

Автомобілі з високими підлогами, такі як позашляховики або фургони, часто мають приховані місця для зберігання речей там, де ви цього найменше очікуєте. Іноді під килимками є невеликі зазори, куди можна покласти кілька предметів або заховати цінні речі.

Експерти Nationwide рекомендують використовувати їх для зберігання мийних засобів або інструментів, які можуть знадобитися в дорозі.

Потаємний відсік

Власників багатьох автомобілів Fiat закликали перевірити, чи є у них в машині спеціальний секретний відсік. Відео в TikTok, що розкриває цю корисну функцію, зібрало понад 40 000 вподобань. Один з автовласників написав: "Мені знадобилося два роки, щоб зрозуміти це".

Якщо у вашому автомобілі є така функція, до неї можна отримати доступ, відкинувши пасажирське сидіння назад, щоб відкрити відсік під ним.

 

Приховані місця для зберігання в авто — ви навіть не здогадуєтесь про них - фото 2
Фото: TikTok/kadymcgeachy

Раніше ми писали, чому навесні та влітку краще їздити в автомобілі із закритими вікнами. Також розповідали про три способи виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини.

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