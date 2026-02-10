Видео
Видео

Пренебрежение этим дорожным знаком приводит водителей в пробку

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 08:10
Секрет оранжевой стрелки: что означает странный дорожный знак
Дорожный знак. Фото: moto.pl

Специфический дорожный знак в виде своеобразной оранжевой стрелки на белом фоне стал причиной растерянности многих водителей на скоростных трассах. Этот символ выполняет роль классического предложения объезда и помогает избежать длительного простоя в очередях из-за чрезмерной нагрузки на основные магистрали.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Значение и функция

Необычный символ обычно размещают рядом с указанием съездов на немецких автомагистралях. Он обозначает альтернативные маршруты к той же цели и становится особенно актуальным в моменты возникновения больших пробок. Водители часто игнорируют эту подсказку по незнанию правил, хотя она позволяет добраться до пункта назначения быстрее даже несмотря на увеличение общего количества преодоленных километров.

Такая стрелка работает по принципу предложения объезда в современных навигационных системах. Если на основном отрезке пути возникают задержки из-за дорожных работ или аварий, оранжевый указатель направляет транспорт на параллельные дороги с меньшим уровнем нагрузки. Нужно внимательно следить за знаками до появления перечеркнутой стрелки, которая сигнализирует о завершении обходного маршрута и возможности возвращения на главную трассу.

Распространение и правовые последствия

Чаще всего встретить такие обозначения можно в западной части Германии, где сеть дорог является максимально разветвленной и сложной. В частности, знаки распространены в Сааре, Рейнской области, Гессене вблизи Франкфурта на Майне и в промышленном регионе Рур. Именно здесь плотность трафика достигает пиковых значений, поэтому наличие запасных путей является критически важным для стабильной работы транспортной системы.

Стоит заметить, что пренебрежение оранжевым указателем не предусматривает наложение штрафов со стороны местной полиции. Эта отметка является рекомендацией, а не обязательным к исполнению требованием, поэтому выбор остается за водителями. Единственным негативным последствием игнорирования подсказки может стать многочасовое пребывание в пробках.

Германия дорожные знаки авто автомобиль водители
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
